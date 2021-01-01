غانتس يصادق على خطط لبناء مشاريع فلسطينية في مناطق (ج)

القدس المحتلة /سما/

صادق بيني غانتس وزير الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، على عدد من الخطط لبناء مشاريع فلسطينية، أعدتها ما تسمى اللجنة الفرعية للتخطيط والترخيص بالإدارة المدنية التابعة للاحتلال.

ووفقًا للقناة العبرية السابعة، فإن الخطط تشمل توسيع الولجة، وحزما، ومخطط لإنشاء فندق في بيت لحم، وآخر في بيت جالا، وتنظيم أبنية زراعية في منطقة قرية فرعون بطولكرم.

وكانت صحيفة يسرائيل هيوم ذكرت أن اللجنة الفرعية للتخطيط والترخيص بالإدارة المدنية ستوافق على هذه المخططات، وأخرى تتعلق ببناء مدارس وغيرها، في خطوة وصفتها بأنها تشجيع لسيطرة السلطة الفلسطينية على مناطق (ج).

وقال مجلس يشع الاستيطاني "إن غانتس يريد السماح للفلسطينيين بالاستيلاء غير الشرعي على مناطق (ج)، بما يخالف الاتفاقيات السياسية".

واعتبر المجلس ما يجري تمييزًا في ظل رفض غانتس شرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية ومدها بالبنية التحتية.