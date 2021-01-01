محكمة إسرائيلية تأمر بمنع عرض فيلم جنين - جنين للمخرج البكري

القدس المحتلة /سما/

قضت محكمة اللد المركزية الإسرائيلية مساء اليوم الاثنين، بمنع عرض فيلم جنين - جنين الذي اعتبر أنه يشوه سمعة الجنود الإسرائيليين.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن المحكمة أمرت المخرج محمد بكري بدفع تعويض للجنود الذين رفعوا قضية ضد عرض الفيلم الذي أخرجه.

وبكري هو فلسطيني من سكان مناطق 48، حيث منحته المحكمة الحق في الاستئناف أمام العليا الإسرائيلية.

وكان أفيف كوخافي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هاجم مؤخرًا المخرج بكري بسبب الفيلم الذي يتناول أحداث معركة مخيم جنين وارتكاب جيش الاحتلال لجرائم ومجاز بحق سكانه، معتبرًا حينها أن ما جاء في الفيلم مضلل ويتضمن تحريفًا واضحًا.