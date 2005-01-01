الزهار: الدخول في قائمة مشتركة مع حركة فتح يلحق ضرراً بـ"حماس"!

غزة /سما/

رأى عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) د. محمود الزهار أنَّ خوض حركته مع حركة "فتح" الانتخابات التشريعي بـ"قائمة مشتركة" يضرُ بمشروع المُقاومة وحركة (حماس)، كون هناك تناقض كبير بين حماس وفتح بالبرامج، متسائلاً: على أي برنامجٍ سنتفق؟!

وقال الزهار فس تصريحات صحفية: "أي اتفاق شراكة يكون على برنامج، وبعد ذلك تأتي تفصيلات كثيرة مثل الاتفاق على النسب والآليات والشخصيات، ولكنْ ما هو حاصل بين حركتي فتح وحماس وهو تناقض جذري في البرامج وليس اختلاف في التكتيك، والتناقض يكمن في اربع نقاط أساسية، وهي الأرض، والانسان، المقدسات، والعقيدة".

وأضاف الزهار: "هناك اختلاف كبير بين برنامج السلطة وبرنامج حركة (حماس)، بالنسبة للنقطة الأولى هناك اختلاف بشأن الأرض، إذ أنَّ الأرض بالنسبة لنا هي الأرض المحتلة عام 1948، بينما حركة فتح ترى أنها الأرض المحتلة عام 1967، والنقطة الثانية الإنسان، إذ أنَّ السلطة ترى أن الفلسطينيين هم من يقطنْ غزة والضفة، بينما حماس ترى أن الفلسطينيين هم كل أبناء غزة والضفة والداخل المحتل واللاجئين وفي الشتات". وفق ما أوردته (شمس نيوز) المحلية

وتابع: النقطة الثالثة تتمثل في الاختلاف على المقدسات، عند السلطة الآن القدس مثلاً هي القدس الشرقية، بينما حماس لا تفرق بين غربية وشرقية، والاختلاف الرابع يتجلى في العقيدة، إذ ان فتح تنسق أمنياً مع الاحتلال وهو مخالف للدين الإسلامي بنص قرآني، إذ يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم".

وأشار إلى أنَّ الشعب الفلسطيني اختار حماس في انتخابات البلديات عام 2005، والمجلس التشريعي 2006، بناءً على برنامجها وليس لشيءٍ آخر، قائلاً: "الناس اختارت حماس لأنها كانت مشروع مقاومة، ولأنها كانت تمثل البرنامج القادر على مواجهة إسرائيل، وليس لأن عيوننا زرقاء".

ولفت إلى انَّ تداعيات سلبية قد تلحق بمشروع حماس إذا دخلتْ قائمة موحدة، في ظل أنَّ السلطة تمارس التعاون الأمني وتقيم علاقة مع العدو الصهيوني، كون التعاون الأمني موجه ضد المقاومة، مستدركاً "إذ كنا في قائمة موحدة واستمر التعاون الأمني سيتم اعتقال كل المقاومين، أو التبليغ عنهم، لذلك قبل الحديث عن الآليات نريد ان يقولوا لنا ما هو المشروع؟ وما هي ملامح تلك الشراكة؟ حتى نقول رأينا".

وأشار إلى انَّ دخول حماس القائمة المشتركة قد يجعلها عرضة لاشتراطات الرباعية الدولية التي تتمثل بالاعتراف بإسرائيل ونبذ ما يسمى "الإرهاب" والاعتراف بالاتفاقيات الدولية الموقعة من السلطة الفلسطينية، متسائلاً: هل ستوافق تلك الجهات لحماس أن تدخل في برنامجها أو جزء من برنامجها، وهل سيسحموا بوضع حماس لبرنامجها ورؤيتها على الطاولة؟!