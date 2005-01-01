  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الزهار: الدخول في قائمة مشتركة مع حركة فتح يلحق ضرراً بـ"حماس"!

الإثنين 11 يناير 2021 10:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الزهار: الدخول في قائمة مشتركة مع حركة فتح يلحق ضرراً بـ"حماس"!



غزة /سما/

رأى عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) د. محمود الزهار أنَّ خوض حركته مع حركة "فتح" الانتخابات التشريعي بـ"قائمة مشتركة" يضرُ بمشروع المُقاومة وحركة (حماس)، كون هناك تناقض كبير بين حماس وفتح بالبرامج، متسائلاً: على أي برنامجٍ سنتفق؟!

وقال الزهار فس تصريحات صحفية: "أي اتفاق شراكة يكون على برنامج، وبعد ذلك تأتي تفصيلات كثيرة مثل الاتفاق على النسب والآليات والشخصيات، ولكنْ ما هو حاصل بين حركتي فتح وحماس وهو تناقض جذري في البرامج وليس اختلاف في التكتيك، والتناقض يكمن في اربع نقاط أساسية، وهي الأرض، والانسان، المقدسات، والعقيدة".

وأضاف الزهار: "هناك اختلاف كبير بين برنامج السلطة وبرنامج حركة (حماس)، بالنسبة للنقطة الأولى هناك اختلاف بشأن الأرض، إذ أنَّ الأرض بالنسبة لنا هي الأرض المحتلة عام 1948، بينما حركة فتح ترى أنها الأرض المحتلة عام 1967، والنقطة الثانية الإنسان، إذ أنَّ السلطة ترى أن الفلسطينيين هم من يقطنْ غزة والضفة، بينما حماس ترى أن الفلسطينيين هم كل أبناء غزة والضفة والداخل المحتل واللاجئين وفي الشتات". وفق ما أوردته (شمس نيوز) المحلية

وتابع: النقطة الثالثة تتمثل في الاختلاف على المقدسات، عند السلطة الآن القدس مثلاً هي القدس الشرقية، بينما حماس لا تفرق بين غربية وشرقية، والاختلاف الرابع يتجلى في العقيدة، إذ ان فتح تنسق أمنياً مع الاحتلال وهو مخالف للدين الإسلامي بنص قرآني، إذ يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم".

وأشار إلى أنَّ الشعب الفلسطيني اختار حماس في انتخابات البلديات عام 2005، والمجلس التشريعي 2006، بناءً على برنامجها وليس لشيءٍ آخر، قائلاً: "الناس اختارت حماس لأنها كانت مشروع مقاومة، ولأنها كانت تمثل البرنامج القادر على مواجهة إسرائيل، وليس لأن عيوننا زرقاء".

ولفت إلى انَّ تداعيات سلبية قد تلحق بمشروع حماس إذا دخلتْ قائمة موحدة، في ظل أنَّ السلطة تمارس التعاون الأمني وتقيم علاقة مع العدو الصهيوني، كون التعاون الأمني موجه ضد المقاومة، مستدركاً "إذ كنا في قائمة موحدة واستمر التعاون الأمني سيتم اعتقال كل المقاومين، أو التبليغ عنهم، لذلك قبل الحديث عن الآليات نريد ان يقولوا لنا ما هو المشروع؟ وما هي ملامح تلك الشراكة؟ حتى نقول رأينا".

وأشار إلى انَّ دخول حماس القائمة المشتركة قد يجعلها عرضة لاشتراطات الرباعية الدولية التي تتمثل بالاعتراف بإسرائيل ونبذ ما يسمى "الإرهاب" والاعتراف بالاتفاقيات الدولية الموقعة من السلطة الفلسطينية، متسائلاً: هل ستوافق تلك الجهات لحماس أن تدخل في برنامجها أو جزء من برنامجها، وهل سيسحموا بوضع حماس لبرنامجها ورؤيتها على الطاولة؟!

#محمود الزهار #حركة حماس #حركة فتح #الرباعية الدولية #الانتخابات الفلسطينية #المقاومة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن موعد دخول المنحة القطرية الى غزة

إجابات امتحان الفيزياء التوجيهي التكميلي 2020 الدورة التكميلية في الأردن

ام سيف توجه رسالة قبل تجميد قناة اليوتيوب (شاهد)

ملخص أهداف مباراة الفيصلي ومعان في الدوري الأردني 2021

إجابات امتحان عربي تخصص للتكميلي التوجيهي 2020 - 2021 الدورة التكميلية

"فرق الإعدام جاهزة"... فتح تحقيق عقب تهديدات بقتل مايك بنس

الكشف عن تفاصيل مثيرة حول اقتحام الكونغرس .. ومخطط لاغتيال بيلوسي!

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة بغزة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في القطاع

الانتخابات

أسامة حمدان يكشف: خياران لمشاركة "حماس" في الانتخابات..!

الرئيس عباس يصدر قراراً بقانون بتعديل قانون الانتخابات العامة

الجهاد: مفهوم الشراكة غير واضح حتى الآن.. و"حماس" تعرضت لضغوطات للذهاب للانتخابات

مايك

"فرق الإعدام جاهزة"... فتح تحقيق عقب تهديدات بقتل مايك بنس