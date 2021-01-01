النخالة ينعى الدكتور المحامي عبد الكريم شبير

غزة /سما/

نعى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، الدكتور المحامي عبد الكريم شبير، واصفاً الفقيد بأنه كان مقداماً وشجاعاً ومدافعاً عن قضايا شعبة.

وقال النخالة في تعزيته بالفقيد شبير: تلقيت ببالغ التسليم بقضاء الله وقدره نبأ وفاة الأخ والصديق العزيز المحامي القدير الدكتور عبد الكريم شبير "أبو العبد"، الذي عرفته مقداماً شجاعاً مدافعاً عن قضايا شعبه، ثابتاً في موقفه المساند للمقاومة والمجاهدين".

وأضاف: إنني باسمي وباسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ومكتبها السياسي وجناحها العسكري "سرايا القدس" وكافة هيئاتها الحركية والتنظيمية ننعى هذا الأخ والصديق العزيز الدكتور عبد الكريم شبير".

وتقدم النخالة من أبناء الفقيد الدكتور، وعموم آل شبير الكرام بأصدق مشاعر العزاء والمواساة" داعياً الله له بالرحمة الواسعة وبأن يربط على قلوب أهله وأبنائه ويحسن عزاءهم.