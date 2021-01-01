د. عليان: السياسيات الإسرائيلية العدوانية لا يمكن مواجهتها إلا بالقوة

غزة /سما/

دعا مسؤول ملف الأسرى والشهداء في حركة الجهاد الإسلامي د. جميل عليان، اليوم الاثنين لضرورة خلق معادلة رادعة للعدو من خلال الأدوات التي يملكها الفلسطينيون، حتى يتوقف عن قتل الأسرى والمحررين.

وأضاف د. عليان في حديث لإذاعة القدس "سياسة الاحتلال سياسة قتل لا يمكن مواجهتها إلا بالقوة، فلا يفل الحديد إلا الحديد، وبدون سياسة مكافئة للاحتلال سنبقى نعد شهداءنا وأسرانا وجرحانا"، مشيراً إلى أن 226 أسيرًأ فلسطينيًا استشهدوا داخل سجون الاحتلال، وهناك شهداء ارتقوا بعد الإفراج عنهم نتيجة الأمراض التي أصابتهم بفعل زنازين الاحتلال.

ولفت إلى أن الجرائم هي مكون أساسي لوجود العدو في المنطقة، موضحًا أن العدو يتلذذ في قتل الفلسطينيين الأسرى، والأطفال والنساء على الحواجز.

وشدد عليان على ضرورة العودة إلى أبجديات الصراع التي تقول لن نحرر فلسطين إلا من خلال المواجهة الحقيقية، مضيفًا "لابد من معالجة فلسطينية لغياب النظام السياسي وإنهاء الانقسام من خلال تشكيل جبهة مقاومة فلسطينية موحدة تضم الكل الفلسطيني وباحتضان عربي".

وتقدم عليان بالتعازي لعائلة الشهيد محمد عيادة صلاح الدين، ولشعبنا الفلسطيني وللحركة الأسيرة باستشهاده