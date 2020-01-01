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أسامة حمدان يكشف: خياران لمشاركة "حماس" في الانتخابات..!

الإثنين 11 يناير 2021 09:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسامة حمدان يكشف: خياران لمشاركة "حماس" في الانتخابات..!



غزة /سما/

أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، اليوم الاثنين، أن حركته تنازلت عن شرط التزامن وقبلت بالتتابع وتأمل أن تسير الأمور على النحو الذي تم التوافق عيله، موضحًا "أي خلل فلدينا ما يمكن أن نقوم به نحن والمجموع الوطني".

وأشار حمدان خلال اللقاء التفاعلي مع منصة الميدان الالكترونية عبر تقنية (زوم): إلى أن الانتخابات من شأنها توحيد الصف الفلسطيني وما يجري يسير في المسار الصحيح، مضيفًا "هناك ضمانات قدمت أن العملية الانتخابية ستجري بشكل سلس ومداها الزمني ستكون ستة أشهر".

قال القيادي في حركة حماس، إن هناك خيارين لمشاركة حركة حماس بالانتخابات، منوها الى أن الخيارين، هما، الأول: مشاركة حماس إما في قائمة وطنية مشتركة أو ضمن قائمة تحالف مع من يرغب، والثاني: قائمة تحالف لقوى المقاومة.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أصدر الرئيس محمود عباس، قراراً بقانون عدل بموجبه قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة.

يأتي ذلك، في سياق التحضيرات، التي تجري على قدم وساق للانتخابات المقبلة

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