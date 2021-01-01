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إصابة عامل برصاص الاحتلال قرب بوابة فرعون جنوب طولكرم

الإثنين 11 يناير 2021 09:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة عامل برصاص الاحتلال قرب بوابة فرعون جنوب طولكرم



قلقيلية /سما/

أصيب عامل من محافظة قلقيلية، مساء يوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب جدار الضم العنصري غرب بلدة فرعون جنوب طولكرم.

وأفاد شهود عيان، بأن الشاب المصاب وهو في العشرينات من العمر أصيب برصاصة في قدمه، أثناء عبوره الجدار، وتم نقله الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي لتلقي العلاج.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اطلقت الرصاص صوب العمال صباح اليوم قرب الجدار ذاته أثناء توجههم إلى أماكن عملهم داخل أراضي الـ1948، ما أدى إلى إصابة ستة منهم بالرصاص الحي في الأقدام وهم من مختلف قرى وبلدات طولكرم، ونابلس، وطوباس، ونقلوا جميعا الى المستشفى ووصفت حالتهم ما بين متوسطة وطفيفة.

#اصابة عامل #قوات الاحتلال #قلقيلية

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