  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون يحرثون أراضي جنوب نابلس تمهيدًا للاستيلاء عليها

الإثنين 11 يناير 2021 09:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يحرثون أراضي جنوب نابلس تمهيدًا للاستيلاء عليها



نابلس /سما/

حرثت مجموعة من المستوطنين، مساء يوم الإثنين، أراضٍ زراعية، خاصة بمواطني بلدة عقربا جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، تمهيدًا للاستيلاء عليها.

وذكر عضو مجلس بلدية عقربا فاروق بني جابر، في تصريح صحفي، أنّ مستوطني "جيتيت" المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس، شرعوا بحراثة أراضٍ خاصة للمواطنين في منطقة الطويل شرق البلدة.

وأوضح أنّ مجموعة من المستوطنين، يرافقهم جراران زراعيا، بدأوا بحراثة الأرض، بحماية شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، لافتًا إلى أنّ عراكًا نشب بين أصحاب الأراضي والمستوطنين، وأنّ قوات الاحتلال اعتقلت المزارع رعد فوزي بني فضل.

وأشار إلى أنّ أصحاب الأراضي يملكون الوثائق التي تُؤكد ملكيتهم لها، وهم يحرثونها سنويًا ويقومون بزراعتها، محذرًا من أن تكون خطوة المستوطنين مقدمة للاستيلاء على أراضيهم.

#مستوطنون #الاستيلاء على اراضي #بلدة عقربا

الأكثر قراءة اليوم

ستستمر حتى منتصف 2021.. الكشف عن موعد دخول المنحة القطرية الى غزة

إجابات امتحان الفيزياء التوجيهي التكميلي 2020 الدورة التكميلية في الأردن

ملخص أهداف مباراة الفيصلي ومعان في الدوري الأردني 2021

إجابات امتحان عربي تخصص للتكميلي التوجيهي 2020 - 2021 الدورة التكميلية

ام سيف توجه رسالة قبل تجميد قناة اليوتيوب (شاهد)

الكشف عن تفاصيل مثيرة حول اقتحام الكونغرس .. ومخطط لاغتيال بيلوسي!

اشتية : سنلاحق دولا عربية في المحاكم الدولية ويكشف موعد وصول لقاحات كورونا

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس يصدر قراراً بقانون بتعديل قانون الانتخابات العامة

الجهاد: مفهوم الشراكة غير واضح حتى الآن.. و"حماس" تعرضت لضغوطات للذهاب للانتخابات

ه

استشهاد الأسير المقدسي المحرر محمد عيادة صلاح الدين

مايك

"فرق الإعدام جاهزة"... فتح تحقيق عقب تهديدات بقتل مايك بنس

تخصيص 10.5 مليون دولار لشراء لقاح "كورونا".. مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارت مهمة..