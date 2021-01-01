مستوطنون يحرثون أراضي جنوب نابلس تمهيدًا للاستيلاء عليها

نابلس /سما/

حرثت مجموعة من المستوطنين، مساء يوم الإثنين، أراضٍ زراعية، خاصة بمواطني بلدة عقربا جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، تمهيدًا للاستيلاء عليها.

وذكر عضو مجلس بلدية عقربا فاروق بني جابر، في تصريح صحفي، أنّ مستوطني "جيتيت" المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس، شرعوا بحراثة أراضٍ خاصة للمواطنين في منطقة الطويل شرق البلدة.

وأوضح أنّ مجموعة من المستوطنين، يرافقهم جراران زراعيا، بدأوا بحراثة الأرض، بحماية شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، لافتًا إلى أنّ عراكًا نشب بين أصحاب الأراضي والمستوطنين، وأنّ قوات الاحتلال اعتقلت المزارع رعد فوزي بني فضل.

وأشار إلى أنّ أصحاب الأراضي يملكون الوثائق التي تُؤكد ملكيتهم لها، وهم يحرثونها سنويًا ويقومون بزراعتها، محذرًا من أن تكون خطوة المستوطنين مقدمة للاستيلاء على أراضيهم.