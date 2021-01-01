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بعد عرقلة الجمهوريون..بيلوسي تكشف الخطوة المقبلة لعزل ترامب

الإثنين 11 يناير 2021 09:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد عرقلة الجمهوريون..بيلوسي تكشف الخطوة المقبلة لعزل ترامب



واشنطن/سما/

كشفت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي عن الخطوة المقبلة لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فورا، وعدم الانتظار لتسليم السلطة الأسبوع المقبل.

وقالت بيولسي في بيان لها نشرته على موقعها: "يوم الأربعاء، حرض الرئيس على تمرد مميت ضد أمريكا استهدف قلب ديمقراطيتنا. يمثل الرئيس تهديدًا وشيكًا لدستورنا وبلدنا والشعب الأمريكي، ويجب عزله من منصبه على الفور".


وجاء بيان بيولسي بعد رفض الجمهوريين في مجلس النواب، طلب الموافقة بالإجماع على تبني تشريع من قبل عضو الكونغرس "جيمي راسكين"؛ يدعو نائب الرئيس، إلى تعبئة مجلس الوزراء لتفعيل التعديل الخامس والعشرين.

وأضافت "اليوم، في جلسة شكلية، قدم الزعيم هوير طلب الموافقة بالإجماع على تبني تشريع من قبل عضو الكونغرس جيمي راسكين يدعو نائب الرئيس لتعبئة مجلس الوزراء لتفعيل التعديل الخامس والعشرين لإقالة الرئيس".

وتابعت "رفض الجمهوريون في مجلس النواب هذا التشريع لحماية أمريكا، مما مكن الرئيس من مواصلة أعمال الفتنة وعدم الاستقرار. إن تواطؤهم يعرض أمريكا للخطر، ويقوض ديمقراطيتنا، ويجب أن ينتهي".

وقالت إن المجلس سيبحث تطبيق التعديل الخامس والعشرين من الدستور لتنحية الرئيس دونالد ترامب عن المنصب بعد أن عرقل الجمهوريون محاولة الديمقراطيين الأولية لطرح التشريع على المجلس ثم المضي قدما في تشريع العزل.

وأضافت: "الديمقراطيين الذين يقودون مجلس النواب يطالبون مايك بنس نائب الرئيس بالرد خلال 24 ساعة من صدور التشريع الذي يدعوه لتعبئة حكومة ترامب لتنحية الرئيس بموجب التعديل 25".

وأكدت في بيان لها: "في خطوتنا التالية سنمضي قدما في طرح تشريع العزل في المجلس. تهديد الرئيس لأمريكا عاجل وسيكون تحركنا أيضا بالمثل".

اقتحمت مجموعة من أنصار الرئيس دونالد ترامب، مساء يوم الأربعاء الماضي، مقر الكونغرس خلال عقده اجتماعات لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأمريكي الحالي رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.

وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير مبنى الكونغرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت، وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة إلى مقتل 5 أشخاص واعتقال 68 آخرين على الأقل، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة رغم رفضه القبول بهذه النتائج.

#بيلوسي #ترامب #عزل ترامب #مجلس النواب الأمريكي

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