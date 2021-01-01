  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

في حال عزل ترامب

"FBI" ينشر معلومات عن اعتزام مجموعة مسلحة إثارة فوضى في واشنطن

الإثنين 11 يناير 2021 08:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
"FBI" ينشر معلومات عن اعتزام مجموعة مسلحة إثارة فوضى في واشنطن



واشنطن /سما/

حذر مكتب التحقيقات الفيدرالى" FBI"، اليوم الإثنين، من أنه تلقى معلومات حول سفر مجموعة مسلحة إلى واشنطن في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ونشر مكتب التحقيقات الفيدرالى معلومات عن اعتزام مجموعة مسلحة إثارة فوضى في واشنطن إذا تم تفعيل التعديل 25 لعزل ترمب.

وأوضح أن مخطط المجموعة المسلحة يتضمن التحريض على اقتحام المحاكم ومقرات فدرالية إذا عزل ترمب، ويتضمن التحريض على اقتحام المحاكم ومقرات فدرالية إذا عزل ترمب.

وذكر أنّ المجموعة المسلحة وجهت تحذيرًا بتنظيم انتفاضة ضخمة إذا تم تفعيل التعديل 25 الخاص بعزل ترمب، مُشيراً إلى أن البنتاغون يسمح بنشر 15 ألف عنصر من الحرس الوطني لتأمين حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن

#مكتب التحقيقات الفيدرالى #FBI #مجموعات مسلحة #عزل ترامب #الولايات المتحدة #إثارة فوضى #الكونغرس الأميركي #انصار ترامب

الأكثر قراءة اليوم

إجابات امتحان الفيزياء التوجيهي التكميلي 2020 الدورة التكميلية في الأردن

ملخص أهداف مباراة الفيصلي ومعان في الدوري الأردني 2021

إجابات امتحان عربي تخصص للتكميلي التوجيهي 2020 - 2021 الدورة التكميلية

"سي بي إس" ترامب يخطط لخطوة جديدة ضمن "اتفاقات أبراهام" ويلتزم الصمت إزاء بنس

الكشف عن تفاصيل مثيرة حول اقتحام الكونغرس .. ومخطط لاغتيال بيلوسي!

ام سيف توجه رسالة قبل تجميد قناة اليوتيوب (شاهد)

اشتية : سنلاحق دولا عربية في المحاكم الدولية ويكشف موعد وصول لقاحات كورونا

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس يصدر قراراً بقانون بتعديل قانون الانتخابات العامة

الجهاد: مفهوم الشراكة غير واضح حتى الآن.. و"حماس" تعرضت لضغوطات للذهاب للانتخابات

ه

استشهاد الأسير المقدسي المحرر محمد عيادة صلاح الدين

مايك

"فرق الإعدام جاهزة"... فتح تحقيق عقب تهديدات بقتل مايك بنس

تخصيص 10.5 مليون دولار لشراء لقاح "كورونا".. مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارت مهمة..