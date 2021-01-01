"FBI" ينشر معلومات عن اعتزام مجموعة مسلحة إثارة فوضى في واشنطن

واشنطن /سما/

حذر مكتب التحقيقات الفيدرالى" FBI"، اليوم الإثنين، من أنه تلقى معلومات حول سفر مجموعة مسلحة إلى واشنطن في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ونشر مكتب التحقيقات الفيدرالى معلومات عن اعتزام مجموعة مسلحة إثارة فوضى في واشنطن إذا تم تفعيل التعديل 25 لعزل ترمب.

وأوضح أن مخطط المجموعة المسلحة يتضمن التحريض على اقتحام المحاكم ومقرات فدرالية إذا عزل ترمب، ويتضمن التحريض على اقتحام المحاكم ومقرات فدرالية إذا عزل ترمب.

وذكر أنّ المجموعة المسلحة وجهت تحذيرًا بتنظيم انتفاضة ضخمة إذا تم تفعيل التعديل 25 الخاص بعزل ترمب، مُشيراً إلى أن البنتاغون يسمح بنشر 15 ألف عنصر من الحرس الوطني لتأمين حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن