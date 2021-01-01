حماس: الحفريات بمحيط الأقصى جريمة نكراء

غزة /سما/

وصف حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس مساء اليوم الاثنين، الحفريات الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة بالجريمة النكراء.

وقال قاسم في تصريح صحفي له تعقيبًا على إعلان دائرة الأوقاف الإسلامية، عن حفريات إسرائيلية في ساحة البراق وقرب باب المغاربة المؤدي إلى المسجد الأقصى، إن الحفريات في ساحة البراق جريمة نكراء ضد الوجود الفلسطيني ورموزه ومقدساته، وتغير معالم المدينة المقدسة.

وطالب المتحدث باسم حماس، بتحرك عربي ودولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المقدسات الإسلامية في فلسطين.

وشدد قاسم على أن السلوك الإسرائيلي الذي يستهدف القدس يتطلب تفعيل كل أشكال المقاومة القادرة على منع الاحتلال من الاستمرار بجرائمه، كما قال.