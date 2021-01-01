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15 ألفا من قوات الحرس الوطني لدعم تنصيب بايدن

الإثنين 11 يناير 2021 08:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
15 ألفا من قوات الحرس الوطني لدعم تنصيب بايدن



واشنطن/سما/

أعلن قائد الحرس الوطني الأمريكي، تكليف الحرس الوطني بتعبئة ما يصل إلى 15 ألفا من القوات لدعم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلي بها الجنرال دانيال هوكانسون قائد الحرس الوطني اليوم الاثنين.


وأوضح هوكانسون أنه من المتوقع أن يتم نشر قوات يبلغ عددها نحو عشرة آلاف في المدينة، وذلك مع حلول يوم السبت، بهدف تعزيز الأمن وتأمين النقل والإمداد والاتصالات، بحسب "رويترز".

ويتزامن إعلان الحرس الوطني مع تحذير مكتب التحقيقات الاتحادي من أنه يجري التخطيط لتنظيم احتجاجات مسلحة في واشنطن العاصمة و50 مدينة بعواصم الولايات الأمريكية قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن يوم 20 يناير كانون الثاني.

وفي السياق ذاته، قررت هيئة المتنزهات الوطنية الأمريكية، اليوم، إغلاق نُصب واشنطن حتى 24 يناير/ كانون الثاني.

وعزت الهيئة القرار إلى وجود تهديدات مستمرة من جماعات شاركت في أحداث الشغب بمبنى الكونغرس الأمريكي الأسبوع الماضي بتعطيل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن يوم 20 يناير/ كانون الثاني.

وشهدت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء الماضي، عملية اقتحام وأعمال شغب وتخريب للكونغرس الأمريكي، من طرف مؤيدي وأنصار دونالد ترامب، رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية ومحاولة منع التصديق على فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وتسببت هذه الأعمال التخريبية، في مقتل ثلاثة من المتظاهرين بسبب الطوارئ الطبية، وامرأة بطلق ناري خلال الاشتباكات مع رجال الأمن، وضابط شرطة بالكونغرس، كما تم اعتقال 52 شخصا من الذين اقتحموا المبنى.

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