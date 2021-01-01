ابنة مارادونا تنشر صورة قديمة للأسطورة وتطالبه بالعودة إلى الحياة

انستغرام

نشرت جيانينا، ابنة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية والعالمية دييجو أرماندو مارادونا، صورة قديمة لوالدها الراحل، متمنية أن يعود إلى الحياة مرة أخرى ولو قليلا.

وجاءت الصورة التي نشرتها جيانينا، لوالدهان على حسابها الرسمي على "انستغرام"، وهو يسبح فى المياه مع قميص فريقه الأرجنتيني الذى شهد بدايات تألقه "بوكا جونيور".

وكتبت تعليقا على الصورة: "تعال قليلاً لأعانقك فقط، أعدك بأنني سأدعك تعود لكننى بحاجة إلى عناق منك، أفتقدك فى كل مرة أقرر فيها التنفس لمواصلة العيش".



وتوفي مارادونا، بطل العالم لكرة القدم 1986 مع المنتخب الأرجنتيني، في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن عمر يناهز الستين وتم دفنه في مقبرة بالقرب من بوينس آيرس، فيما قالت وسائل إعلام أرجنتينية أن "تشريح الجثة أظهر أن مارادونا توفي نتيجة أزمة رئوية حادة، ووجد في قلبه تمدد لعضلة القلب".

وأكدت تقارير إعلامية أرجنتينية، نقلت عن مصدر في علم الطب الشرعي، أن "الخبراء لم يعثروا على آثار لمخدرات أو كحول في جثة لاعب كرة القدم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا"، مؤكدا أن "تحاليل الدم والبول التي أجراها مارادونا للمخدرات والكحول أعطت نتائج سلبية".