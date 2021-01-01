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السيسي: تسوية القضية الفلسطينية ستغير من واقع وحال المنطقة بأسرها

الإثنين 11 يناير 2021 08:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي: تسوية القضية الفلسطينية ستغير من واقع وحال المنطقة بأسرها



القاهرة/سما/

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن تسوية القضية الفلسطينية ستغير من واقع وحال المنطقة بأسرها إلى الأفضل.


وأوضح السيسي خلال لقاء وزراء خارجية الرباعية الدولية "مجموعة ميونيخ"، المعنية بدعم مسار عملية السلام في الشرق الأوسط، أن حال المنطقة سيتغير من خلال فتح مسارات وآفاق جديدة للتعاون الإقليمي بين الحكومات والشعوب.

وأشار إلى أن هذا التقدير ينبع من الواقع الذي عايشته مصر خلال تجربتها الرائدة بالمنطقة باختيار مسار السلام وممارسته فعليا على مدار أكثر من أربعة عقود.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس المصري أطلع على مستجدات جهود مجموعة ميونخ الوزارية لإعادة تنشيط المسار التفاوضي للقضية الفلسطينية في ضوء انعقاد اجتماعها الحالي بالقاهرة.

#السيسي #القضية الفلسطينية #الشرق الأوسط

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