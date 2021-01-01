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الثلاثاء: بدء تطعيم الطواقم التدريسية في اسرائيل ضد كورونا

الإثنين 11 يناير 2021 07:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الثلاثاء: بدء تطعيم الطواقم التدريسية في اسرائيل ضد كورونا



القدس المحتلة /سما/

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الإثنين، عن بدء حملة تطعيم الطواقم التدريسية في اسرائيل، باللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، يوم غد، الثلاثاء.

كما قررت السلطات الصحية الإسرائيلية، توسيع دائرة الحاصلين على التطعيم باللقاح ضد فيروس كورونا، لتصبح من جيل الـ55 عامًا فما فوق، بدءا من الثلاثاء.

وأشارت الوزارة في بيان صدر عنها، إلى أن "صناديق المرضى العامة ستقوم بإرسال دعوات للطواقم التدريسية اعتبارًا من مساء اليوم (الإثنين)، للحصول على التطعيم"، وفقًا لقوائم حددتها السلطات المعنية.

وشددت على أنه "يمكن التوجّه للحصول على التطعيم بعد تلقّي الاستدعاء فقط".

وذكرت الوزارة في بيان منفصل، أنه بات "بإمكان المؤمّنين (من جيل 55 عاما فما فوق) تنسيق الأدوار كلّ في صندوق المرضى التابع له"، وأوضحت أن القرار "يأتي بعد وصول دفعة أخرى من التطعيمات إلى البلاد".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة أنه ابتداءً من يوم غد الثلاثاء، ستتوسع دائرة الحاصلين على التطعيم للكورونا، لتشمل طاقم الهيئة التدريسية.

وطالبت طاقم الهيئة التدريسية المعنيين بتلقي التطعيم "تعيين الأدوار كلّ في صندوق المرضى التابع له". وأضافت أنه "يجب إحضار بطاقة موظف في وزارة التربية والتعليم أو راتب المعاش".

ولفتت إلى أن "كل من ليس بحوزته تصريح عمل سيتم تدوينه في قائمة خاصة تابعة لوزارة التربية والتعليم وسيكون من حقه الحصول على التطعيم".

وأكدت الوزارة أن "التطعيم ضد فيروس كورونا آمن خصوصا وأن معظم الشركات العالمية المعتمدة في هذا المجال أجرت عليه أبحاث أكدت نجاحه وفعاليته ضد الفيروس".

وشددت وزارة الصحة الإسرائيلية على أن اللقاح "مرّ بتجارب على عشرات آلاف الأشخاص، ولم تكن هنالك أي أعراض تجعلنا نشك في أمان هذا التطعيم".

وأوضحت أنه "في إسرائيل بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من التطعيم نحو 1.8 مليون شخص ولم تظهر أعراض سلبية تذكر على الأشخاص الذين تلقوا التطعيم".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الصحة الإسرائيلية، تسجيل 6706 إصابات بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة. وقالت إن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 494338؛ منها 3671 حالة وفاة.

وأضافت أن 1044 من مجمل الإصابات في حالة صعبة، و220 مصابا، موصولون على أجهزة تنفس. وذكرت أن عدد الإصابات النشطة بلغ 69861.

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