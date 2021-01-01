رئيس جمعية الهلال الأحمر في زيارة تفقدية لفروعها بقطاع غزة

غزة /سما/

زار الدكتور يونس الخطيب رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الاثنين فروع الجمعية بقطاع غزة للقيام بجولة تفقدية لفروعها وأقسامها والطواقم العاملة وافتتاح المخازن المركزية وقسم الأشعة المقطعية بمشفى القدس وافتتاح المساحة الآمنة للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية في فرع رفح.



وهنأ خلال كلمة ألقاها حركة فتح بذكرى انطلاقتها التي صادفت بداية العام، مؤكدا على مواصلة الجمعية العمل معا في خدمة الشعب والوطن، ومعربا عن فخره بأنها رمز الوحدة الفلسطينية.

وأكد في بيان صحفي، على دعم فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرئيس الفخري للجمعية، على دعم و تعزيز صمود الجمعية لتقديم كافة خدماتها للشعب الفلسطيني استكمالا لدورها الإنساني المنوط بها.

وقال الدكتور الخطيب،"ما حققناه في القدس وفي لبنان وسوريا لن يقسم جمعيتنا وسنحافظ على وحدتها في كل الظروف ".

وأشار إلى أن جمعية الهلال الأحمر هي جمعية وطنية مستقلة تقدم خدماتها الإنسانية والصحية للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وهي حريصة على الاستمرار في تقديم هذه الخدمات لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني ضمن مبادئها وأهمها الوحدة.