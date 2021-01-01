  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رئيس جمعية الهلال الأحمر في زيارة تفقدية لفروعها بقطاع غزة

الإثنين 11 يناير 2021 07:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس جمعية الهلال الأحمر في زيارة تفقدية لفروعها بقطاع غزة



غزة /سما/

زار الدكتور يونس الخطيب رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الاثنين فروع الجمعية بقطاع غزة للقيام بجولة تفقدية لفروعها وأقسامها والطواقم العاملة وافتتاح المخازن المركزية وقسم الأشعة المقطعية بمشفى القدس وافتتاح المساحة الآمنة للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية في فرع رفح.

وهنأ خلال كلمة ألقاها حركة فتح بذكرى انطلاقتها التي صادفت بداية العام، مؤكدا على مواصلة الجمعية العمل معا في خدمة الشعب والوطن، ومعربا عن فخره بأنها رمز الوحدة الفلسطينية.

وأكد في بيان صحفي، على دعم فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرئيس الفخري للجمعية، على دعم و تعزيز صمود الجمعية لتقديم كافة خدماتها للشعب الفلسطيني استكمالا لدورها الإنساني المنوط بها.

وقال الدكتور الخطيب،"ما حققناه في القدس وفي لبنان وسوريا لن يقسم جمعيتنا وسنحافظ على وحدتها في كل الظروف ".

وأشار إلى أن جمعية الهلال الأحمر هي جمعية وطنية مستقلة تقدم خدماتها الإنسانية والصحية للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وهي حريصة على الاستمرار في تقديم هذه الخدمات لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني ضمن مبادئها وأهمها الوحدة.

#جمعية الهلال الأحمر #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

إجابات امتحان الفيزياء التوجيهي التكميلي 2020 الدورة التكميلية في الأردن

إجابات امتحان عربي تخصص للتكميلي التوجيهي 2020 - 2021 الدورة التكميلية

"سي بي إس" ترامب يخطط لخطوة جديدة ضمن "اتفاقات أبراهام" ويلتزم الصمت إزاء بنس

مشاهدة مباراة الفيصلي ومعان بث مباشر في الدوري الأردني 2021

الكشف عن تفاصيل مثيرة حول اقتحام الكونغرس .. ومخطط لاغتيال بيلوسي!

اشتية : سنلاحق دولا عربية في المحاكم الدولية ويكشف موعد وصول لقاحات كورونا

سليل العائلة الأرستقراطية الصهيونية يريد ترك اليهودية .. هل ستسمح له إسرائيل؟

الأخبار الرئيسية

ه

استشهاد الأسير المقدسي المحرر محمد عيادة صلاح الدين

مايك

"فرق الإعدام جاهزة"... فتح تحقيق عقب تهديدات بقتل مايك بنس

تخصيص 10.5 مليون دولار لشراء لقاح "كورونا".. مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارت مهمة..

غزة

"الشعبية" تشن هجوما على رئيس بلدية خانيونس بعد تصريحاته الاخيرة

لقاح

فلسطين أول دولة في الشرق الأوسط توافق على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا