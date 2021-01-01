  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الرئيس اللبناني يصف الحريري بالكذب ..فيديو

الإثنين 11 يناير 2021 07:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس اللبناني يصف الحريري بالكذب ..فيديو



بيروت/سما/

استكمالا للمؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وأكد فيه أنه “لا يأتمن” الرئيس سعد الحريري على الإصلاح واضعا العصي والشروط أمام عملية تأليف الحكومة.

جاءت المفاجأة من قصر بعبدا من خلال حوار بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، اتهم فيه عون الحريري بـ”الكذب”.

وخلال التقاط صورة للقاء الذي جمع عون ودياب قبيل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع لإعلان حالة الطوارئ للحد من سرعة انتشار وباء كورونا.

 التقطت الكاميرا حديثا بين الرجلين بثته قناة “الجديد” يسأل فيه دياب رئيس الجمهورية: “وضع التأليف كيف صار فخامة الرئيس؟”، فأجابه: “ما في تأليف، بيقول عطاني ورقة… عم بكذب.. عامل تصاريح كذب.. وهلق ليك قديش غاب… ليك حظهم اللبنانيين.. وهلق راح عتركيا ما بعرف شو بيأثر…”.

#سعد الحريري #ميشال عون #جبران باسيل

الأكثر قراءة اليوم

إجابات امتحان الفيزياء التوجيهي التكميلي 2020 الدورة التكميلية في الأردن

إجابات امتحان عربي تخصص للتكميلي التوجيهي 2020 - 2021 الدورة التكميلية

"سي بي إس" ترامب يخطط لخطوة جديدة ضمن "اتفاقات أبراهام" ويلتزم الصمت إزاء بنس

الكشف عن تفاصيل مثيرة حول اقتحام الكونغرس .. ومخطط لاغتيال بيلوسي!

اشتية : سنلاحق دولا عربية في المحاكم الدولية ويكشف موعد وصول لقاحات كورونا

مشاهدة مباراة الفيصلي ومعان بث مباشر في الدوري الأردني 2021

سليل العائلة الأرستقراطية الصهيونية يريد ترك اليهودية .. هل ستسمح له إسرائيل؟

الأخبار الرئيسية

ه

استشهاد الأسير المقدسي المحرر محمد عيادة صلاح الدين

مايك

"فرق الإعدام جاهزة"... فتح تحقيق عقب تهديدات بقتل مايك بنس

تخصيص 10.5 مليون دولار لشراء لقاح "كورونا".. مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارت مهمة..

غزة

"الشعبية" تشن هجوما على رئيس بلدية خانيونس بعد تصريحاته الاخيرة

لقاح

فلسطين أول دولة في الشرق الأوسط توافق على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا