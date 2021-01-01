الرئيس اللبناني يصف الحريري بالكذب ..فيديو

بيروت/سما/

استكمالا للمؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وأكد فيه أنه “لا يأتمن” الرئيس سعد الحريري على الإصلاح واضعا العصي والشروط أمام عملية تأليف الحكومة.

جاءت المفاجأة من قصر بعبدا من خلال حوار بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، اتهم فيه عون الحريري بـ”الكذب”.

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وخلال التقاط صورة للقاء الذي جمع عون ودياب قبيل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع لإعلان حالة الطوارئ للحد من سرعة انتشار وباء كورونا.

التقطت الكاميرا حديثا بين الرجلين بثته قناة “الجديد” يسأل فيه دياب رئيس الجمهورية: “وضع التأليف كيف صار فخامة الرئيس؟”، فأجابه: “ما في تأليف، بيقول عطاني ورقة… عم بكذب.. عامل تصاريح كذب.. وهلق ليك قديش غاب… ليك حظهم اللبنانيين.. وهلق راح عتركيا ما بعرف شو بيأثر…”.