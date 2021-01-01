الجيش الإسرائيلي سيوفر لقادته في الميدان نظام ملاحة قتالي

القدس المحتلة /سما/

ذكر المراسل العسكري لصحيفة "معاريف" العبرية، تل ليف رام، أن الجيش الإسرائيلي سيوفر لقادته نظام ملاحة قتالي لاستخدامه خلال تنقلاتهم.



وقال تل ليف رام: إنه "ليس فقط السائقين، سيتمكن القادة في الجيش الإسرائيلي في الميدان قريبًا من التنقل باستخدام برامج الملاحة القتالية التي يمكنها تخطيط مسار أو طريق لهم بناءً على التضاريس وبيانات العدو على الطريق".



وأوضح أن نظام الملاحة العملياتي سيُشير للقادة إلى اقتراب مجموعة المضاد للدروع المعادية واكتشافها، تمامًا مثلما يُحذر تطبيق "وايز" من وجود سيارة شرطة أو عائق على الطريق، مضيفًا أنه "بالنسبة للقادة القدامى، قد يبدو مثل هذا النظام وكأنه نوع من الخيال العلمي. ومع ذلك، يعتقدون في الجيش أن المستقبل هنا بالفعل".



وأكد أن القادة الميدانيون الشباب، من قادة الفصائل وقادة السرايا إلى قادة الكتائب والألوية، وقادة الوحدات المناورة، وبناءً على الأجهزة التكنولوجية والخرائط الرقمية التي يعملون بها بالفعل في الميدان، سيحصلون على منظومات ملاحة محوسبة تتضمن جميع المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة بالنسبة لهم - عن العدو، وخطوط الرؤية، والمخالفات في الميدان، وغيرها.



وتابع تل ليف رام "حاليًا، استنادًا إلى التطوير الذي قامت به الوحدة (9900) في شعبة الاستخبارات، المسؤولة عن مجال (القتال الثري بالمعلومات الاستخبارية)، والتي يتمثل هدفها الرئيسي في إتاحة المعلوات الاستخبارية الموجودة لدى الجيش الإسرائيلي للمستوى التكتيكي أثناء القتال، يستطيع القادة التخطيط لمحور تقدمهم قبل تنفيذ المهمة".



"ومع ذلك، يقدرون في الجيش أنهم سيتمكنون في المستقبل القريب من استخدام نظام الملاحة في الوقت الفعلي، حيث سيتمكن القائد الذي يستخدم النظام من تقديم توقعات أكثر دقة على ما يبدو مسبقًا، فيما يتعلق بالأوقات التي سينفذ فيها مهامه"، وفق المراسل العسكري.



ووفقًا لتل ليف رام، "سيحصل القائد من خلال نظام الملاحة العملياتي على التهديدات التي يواجهها أو تقف أمامه، على سبيل المثال - مجموعات العدو والمنازل والمحاور المفخخة، كما سيقوم النظام بتنبيهه إلى نقاط على طول المحور المحدد، التي يتعرض فيها لتهديد مضاد للدبابات أو القناصة".



واستدرك المراسل العسكري تل ليف رام، قائلًا: "ولكن إلى جانب مزايا هذا النوع من الأنظمة، هناك قادة يثيرون مخاوف من أن نظام الملاحة الذكي يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الإشارة إلى مكان تواجد للقادة في الميدان. ويؤكدون في الجيش الإسرائيلي على أنه في جميع الأحوال يجب استخدام النظام كأداة لدعم القرار وأن القائد سيُطلب منه التفكير جيداً والتروي في استخدام النظام".



وأشار إلى أنه منذ حوالي أسبوعين، تم اختبار نظام الملاحة القتالي لأول مرة في مناورة للواء "جولاني".