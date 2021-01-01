  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئاسة: محاولات نتنياهو المحمومة للاستيلاء على مزيد من الأراضي لن تخلق أية شرعية

الإثنين 11 يناير 2021 07:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة: محاولات نتنياهو المحمومة للاستيلاء على مزيد من الأراضي لن تخلق أية شرعية



رام الله /سما/

 أدان الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، اليوم الاثنين، مصادقة رئيس الحكومة الاسرائيلية على بناء 800 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات غير الشرعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة .

وقال أبو ردينة: إن هذا القرار الذي اتخذه نتنياهو يمثل محاولة منه لمسابقة الزمن قبل رحيل الادارة الاميركية الحالية التي أيدت وبشكل اعمى محاولات الحكومة الاسرائيلية سرقة الأرض الفلسطينية.

وأضاف، أن محاولات نتنياهو المحمومة للاستيلاء على مزيد من أراضي دولة فلسطين، بدعم أميركي لن تخلق اية شرعية ولن يسمح الشعب الفلسطيني باستغلال نتنياهو لحملته الانتخابية لسرقة الأرض الفلسطينية .

وشدد أبو ردينة على أن الاستيطان كله غير شرعي ومخالف للقانون الدولي وقرارات مجلس الامن بما فيها قرار 2334، ولن يكون هناك أمن أو ستقرار في المنطقة دون اقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران بعاصمتها القدس الشرقية.

#الرئاسة الفلسطينية #استيطان #نتنياهو #نبيل ابو درينة

الأكثر قراءة اليوم

إجابات امتحان الفيزياء التوجيهي التكميلي 2020 الدورة التكميلية في الأردن

إجابات امتحان عربي تخصص للتكميلي التوجيهي 2020 - 2021 الدورة التكميلية

"سي بي إس" ترامب يخطط لخطوة جديدة ضمن "اتفاقات أبراهام" ويلتزم الصمت إزاء بنس

مشاهدة مباراة الفيصلي ومعان بث مباشر في الدوري الأردني 2021

الكشف عن تفاصيل مثيرة حول اقتحام الكونغرس .. ومخطط لاغتيال بيلوسي!

اشتية : سنلاحق دولا عربية في المحاكم الدولية ويكشف موعد وصول لقاحات كورونا

سليل العائلة الأرستقراطية الصهيونية يريد ترك اليهودية .. هل ستسمح له إسرائيل؟

الأخبار الرئيسية

ه

استشهاد الأسير المقدسي المحرر محمد عيادة صلاح الدين

مايك

"فرق الإعدام جاهزة"... فتح تحقيق عقب تهديدات بقتل مايك بنس

تخصيص 10.5 مليون دولار لشراء لقاح "كورونا".. مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارت مهمة..

غزة

"الشعبية" تشن هجوما على رئيس بلدية خانيونس بعد تصريحاته الاخيرة

لقاح

فلسطين أول دولة في الشرق الأوسط توافق على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا