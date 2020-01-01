إغلاق فضائية النجاح وفصل 17 صحفياً

نابلس /سما/

قررت إدارة جامعة النجاح الوطنية إغلاق فضائية النجاح التابعة لها وكذلك مكتب مركز الإعلام في فروع القدس والخليل وقطاع غزة.

وأبلغت الإدارة 17 موظفًا في مركز الإعلام والفضائية بإنهاء عملهم اعتبارًا من 14 فبراير القادم، بعد استعصاء استيعابهم في دوائر الجامعة.





وأرجعت الإدارة هذه الخطوة إلى "الخسائر الباهظة والفادحة التي تعرضت لها هذه القطاعات"، كما جاء في رسالة موجهة للعاملين المفصولين.

يذكر أن مركز الإعلام في جامعة النجاح يضم فضائية النجاح وإذاعة صوت النجاح وموقع النجاح الإخباري، وتأسس عام 2015 بقرار من إدارة الجامعة.

وفي رسالة داخلية موجهة للموظفين ذكرت الجامعة "حيث أنه يستعصي استيعابكم في دوائر الجامعة الأخرى، فإنه وعلى أساس ما ورد أعلاه فقد تقرر انهاء عملكم مع الجامعة ابتداء من تاريخ 14/ فبراير.

وأضافت "بحيث تكون الفقرة من تاريخه ولغاية التاريخ أعلاه فترة إشعارًا لكم، وبناء عليه يرجى مراجعة دائرة الموارد البشرة في الجامعة لاستلام اية مستحقات مترصدة لكم في ذمة الجامعة في حال وجودها".





