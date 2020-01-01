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لبنان يعلن حالة الطوارئ

الإثنين 11 يناير 2021 06:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان يعلن حالة الطوارئ



بيروت/سما/

أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان حالة الطوارئ الصحية من 14 الى 25 من الشهر الحالي.


وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن حالة الطوارئ قابلة للتمديد وفق النتائج وتتضمن فرض حظر تجول نهاري وليلي ابتداء من يوم الخميس 14 يناير وحتى الـ25 من نفس الشهر.

ودعا رئيس الجمهورية ميشال عون في مستهل الجلسة إلى "إعلان حالة طوارئ صحية لمواجهة تمدد وباء ​كورونا​"،

مشيرا إلى أن "المأساة التي نراها على أبواب المستشفيات تتطلب إجراءات جذرية حتى نتمكن من تخفيف التبعات الكارثية لتفشي الفيروس".

ويأتي هذا القرار بعد أن سجل لبنان ارتفاعات قياسية بعدد إصابات فيروس كورونا لعدة أيام متتالية وصلت إلى 5440 إصابة يومية.

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