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بداية دير البلح تعقد جلسة للمحاكمات السريعة في سجن طيبة المركزي

الإثنين 11 يناير 2021 06:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
بداية دير البلح تعقد جلسة للمحاكمات السريعة في سجن طيبة المركزي



غزة /سما/

عقدت محكمة بداية دير البلح جلسة للمحاكمات السريعة في سجن طيبة المركزي، بهدف تخفيف تكدس النزلاء في السجون.

وقال المستشار ضياء الدين الأسطل في تصريح صحفي، إنه تم النظر في ٣٧ ملفا جنائيا للموقوفين وتم الفصل في جميعهم ، مع اتخاذ كافة إجراءات الوقاية والسلامة.

وأكد على أهمية إنجاز المحاكمات السريعة لكافة النزلاء الموقوفين في سبيل التخفيف من معاناتهم ومعاناة ذويهم، منوهاً أن نقل قاعة المحكمة لمركز الإصلاح والتأهيل تعمل على التخفيف على السجون وكذلك النزلاء والمحافظة على سلامتهم خاصة مع انتشار وباء كورونا.

وأشار إلى أن المحكمة تحافظ على ضمانات المحاكمة العادلة للموقوفين أثناء نظر ملفاتهم.

وأوصى بضرورة تأهيل وإصلاح الموقوفين من خلال إلحاقهم بالدورات التدريبية التأهيلية في السنة والفقه والعقيدة، وذلك لإعادة دمجهم في المجتمع من جديد ليصبحوا صالحين وفاعلين فيه.

#محكمة بداية دير البلح #سجن طيبة المركزي

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