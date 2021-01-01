مشاهدة مباراة المريخ وأهلي مروي بث مباشر في الدوري السوداني 2021

الخرطوم / سما

ننشر لكم متابعينا في السودان رابط مشاهدة مباراة المريخ ضد أهلي مروي بث مباشر التي تجري اليوم الإثنين 11 يناير 2021 ضمن مواجهات الأسبوع الثالث من الدوري السوداني الممتاز.

مباراة المريخ وأهلي مروي مباشر تبث الساعة السادسة وخمس عشرة دقيقة بتوقيت الخرطوم من ملعب نادي الهلال عبر قناة الملاعب الرياضية السودانية ومنصاتها الاجتماعية.

ويسعى المريخ في مواجهة هذا المساء إلى تعويض تعثره في الجولة الأولى بالدوري إذ كان قد تعادل بدون أهداف قبل أن يعود إلى سكة الانتصارات بالأسبوع الماضي.

في المقابل، يحاول أهلي مروي تحقيق الانتصار الأول له بالمسابقة المحلية، إذ لم يخسر مطلقا في الدوري لكنه أنهى المباراة الأولى والثانية بنتيجة التعادل، وبالتالي هو بالمركز السابع.

قناة الملاعب الرياضية السودانية مباشر:

ويخوض المريخ السوداني هذه الموقعة بعد أيام من سحب قرعة البطولة الأفريقية التي وقع فيها بمجموعة متوسطة المستوى أبرز فريق فيها النادي الأهلي المصري حامل اللقب.

ولم يفز أهلي مروي على المريخ في أي مواجهة تاريخية سابقة، إذ تغلب عليه الأخير 4 مرات وتعادلا مباراتين، كان آخرها إياب دوري الموسم المنصرم بدون أهداف لأي طرف.

وتجري مباراة المريخ وأهلي مروي مباشرة عقب نهاية لقاءات ثلاثة في الدوري السوداني وهي، هلال الفاشر أمام هلال كادوقلي، أهلي الخرطوم وهلال أبيض، نيالا وحي العرب بورتسودان.