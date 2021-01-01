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مشاهدة مباراة الفيصلي ومعان بث مباشر في الدوري الأردني 2021

الإثنين 11 يناير 2021 05:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الفيصلي ومعان بث مباشر في الدوري الأردني 2021



عمان / سما

نقدم لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة معان والفيصلي بث مباشر اليوم الإثنين 11 كانون ثاني 2021 ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من دوري المحترفين الأردني.

مباراة الفيصلي ومعان مباشر تث الساعة السادسة والنصف بتوقيت عمان من استاد الملك عبدالله الثاني على قناة الأردنية الرياضية (Jordan Sport HD) بصوت حسن الوهادنة.

ويسعى الفيصلي إلى تجنب كوارث جديدة، وتفادي سيناريو لقاء الذهاب التي احتكم فيها الفريقان للتعادل السلبي بدون أهداف، وسط أداء متواضع من كلا الجانبين هذا الموسم.

ويحتل الفيصلي المركز السادس برصيد 24 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف الحسين إربد، في حين يحاول الفريق الوصول إلى المربع الذهبي على أمل المشاركة في المسابقات القارية.

مباراة الفيصلي ومعان مباشر:

في المقابل، يعاني معان في منتصف الترتيب، إذ يملك 23 نقطة في المركز السابع مؤقتا بفارق نقطة أمام شباب الأردن، علما أنه لم يؤمن بقاءه في الدوري للموسم القادم.

وتعد الموقعة مهمة جدا للفريقين؛ كون كل طرف منهما يسعى وراء طموح مختلف، أحدهما الاقتراب من الوحدات الذي توّج باللقب، والآخر الهروب من شبح الهبوط.

وجرت مباراة الفيصلي ومعان مباشرة بعد نهاية لقاء السلط ضد الأهلي التي أقيمت في استاد عمان الدولي، قبل انطلاق موقعة الحسين إربد أمام شباب العقبة بملعب الحسن.

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