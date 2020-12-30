  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مؤسسة الحق تؤكد على موقفها الرافض لتعديل قانون السلطة القضائية

الإثنين 11 يناير 2021 05:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
مؤسسة الحق تؤكد على موقفها الرافض لتعديل قانون السلطة القضائية



رام الله /سما/

أصدرت مؤسسة الحق، اليوم الاثنين، بياناً، أكدت من خلاله، على موقفها الرافض لتعديل قانون السلطة القضائية.

وترى "الحق" أن صدور القرارات بقانون بهذا التوقيت، وفي ظل الأجواء الإيجابية المرتبطة بإنهاء الانقسام واجراء الانتخابات العامة والتشريعية الرئاسية، وعدم الانتظار لإجراء الانتخابات ووجود برلمان منتخب، يعزز من حالة الانقسام السياسي الحاصل بما فيه الانقسام في السلطة القضائية ما بين الضفة والقطاع.

وفيما يلي نص البيان كاملا:

تتابع مؤسسة الحق القرارات بقانون الصادرة عن الرئيس بتاريخ 30/12/2020 والمنشورة في الجريدة الرسمية الفلسطينية "الوقائع" اليوم الموافق 11/1/2021 في العدد الممتاز رقم (22) والمتمثلة بقرار بقانون رقم (40) لسنة 2020 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، والقرار بقانون رقم (39) لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية، والقرار بقانون رقم (41) لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية، وتؤكد على موقفها المبدئي والمتوافق وموقف نقابة المحامين، والعاملين في مجال القانون، والسادة القضاة، والهيئات الاكاديمية، والمؤسسات الحقوقية على أن قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم (1) لسنة 2002 المعمول به، يعد من أفضل تشريعات القضاء في المنطقة العربية وغيرها من دول العالم، وأن حالة القضاء اليوم ما هي إلا نتاج لعدم التطبيق الأمين لنصوص هذا القانون، وترى في نصوصه ما هو كفيل  بالحفاظ على استقلال السلطة القضائية وضمان حيادها في حال توفر الإرادة السياسية الجادة، بما يشكل أرضية صلبة للنهوض بواقع السلطة القضائية ويسهم في توحيدها.
وإن تعديل قانون السلطة القضائية بقرار بقانون ما هو الا استمرار لنهج التدخل في الشأن القضائي وهدر لمبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ سيادة القانون كأساس للحكم الرشيد، وأن اجراء أي تعديل على قانون السلطة القضائية يجب أن يكون من خلال برلمان منتخب بشكل ديمقراطي.

وترى "الحق" أن صدور القرارات بقانون بهذا التوقيت، وفي ظل الأجواء الإيجابية المرتبطة بإنهاء الانقسام واجراء الانتخابات العامة والتشريعية الرئاسية، وعدم الانتظار لإجراء الانتخابات ووجود برلمان منتخب، يعزز من حالة الانقسام السياسي الحاصل بما فيه الانقسام في السلطة القضائية ما بين الضفة والقطاع، ويمنح الشعور للجميع بان الحديث عن المصالحة واجراء الانتخابات ما زال بعيد المنال،

 وتجدر الإشارة إلى أن الحق ستقوم بإصدار ورقة موقف شاملة بشأن القرارات بقانون المذكورة.
 

#مؤسسة الحق #قانون السلطة القضائية

الأكثر قراءة اليوم

إجابات امتحان الفيزياء التوجيهي التكميلي 2020 الدورة التكميلية في الأردن

إجابات امتحان عربي تخصص للتكميلي التوجيهي 2020 - 2021 الدورة التكميلية

وثيقة اسرائيلية: المصالحة الخليجية يمكن أن تحسن العلاقات الإسرائيلية القطرية.. ما علاقة غزة؟

"سي بي إس" ترامب يخطط لخطوة جديدة ضمن "اتفاقات أبراهام" ويلتزم الصمت إزاء بنس

الكشف عن تفاصيل مثيرة حول اقتحام الكونغرس .. ومخطط لاغتيال بيلوسي!

اشتية : سنلاحق دولا عربية في المحاكم الدولية ويكشف موعد وصول لقاحات كورونا

سليل العائلة الأرستقراطية الصهيونية يريد ترك اليهودية .. هل ستسمح له إسرائيل؟

الأخبار الرئيسية

تخصيص 10.5 مليون دولار لشراء لقاح "كورونا".. مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارت مهمة..

غزة

"الشعبية" تشن هجوما على رئيس بلدية خانيونس بعد تصريحاته الاخيرة

لقاح

فلسطين أول دولة في الشرق الأوسط توافق على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا

99

القاهرة: محادثات الرباعي.. اتفاق على استئناف السلام وتأكيد حل الدولتين

resize

الكشف عن تفاصيل مثيرة حول اقتحام الكونغرس .. ومخطط لاغتيال بيلوسي!