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مالي تؤكد موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية

الإثنين 11 يناير 2021 05:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
مالي تؤكد موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية



باماكو /سما/

 أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي زيني مولاي، موقف بلاده الثابت والداعم لفلسطين، باعتبارها مواقف تاريخية راسخة.

وشدد وزير خارجية مالي لدى استقباله اليوم الاثنين، سفير دولة فلسطين هادي شبلي، على أنه كان شخصيا من بين الذين دافعوا عن هذه القضية في السابق، رغم الضغوط التي فرضت على الحكومة المالية لغرض تغيير الموقف، خاصة في هذه الفترة التي يلاحظ فيها موجات التطبيع وسياسات محاولة تصفية القضية الفلسطينية من قبل بعض الجهات.

بدوره، أطلع السفير شبلي وزير الخارجية على آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين، مشيدا  بجهود السلطات المالية ووقوفها مع قضيتنا الفلسطينية العادلة في كافة المحافل الدولية والإقليمية والتصويت لصالح كافة المشاريع التي قدمتها دولة فلسطين مؤخرا في لجان الأمم المتحدة.

وجرى خلال اللقاء النقاش في عدة مسائل تتعلق بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والبحث عن سبل تقوية علاقات التعاون في مجالات الصحة، والتربية والتعليم، والأمن، والزراعة.

#جمهورية مالي #القضية الفلسطينية

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