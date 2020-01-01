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هنية يعزّي الرئيس الإندونيسي بضحايا تحطّم طائرة الرّكاب الإندونيسية

الإثنين 11 يناير 2021 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يعزّي الرئيس الإندونيسي بضحايا تحطّم طائرة الرّكاب الإندونيسية



غزة /سما/

بعث إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ببرقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، بضحايا حادث تحطّم طائرة الرّكاب الإندونيسية.

وقال هنية: "تلقينا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بفلسطين، ببالغ الحزن والألم، خبر تحطّم طائرة الرّكاب الإندونيسية، التي كانت تقلّ على متنها 62 راكبًا، إثر سقوطها في البحر بإحدى جزر العاصمة جاكرتا".

 وعبّر هنية عن خالص التعازي والمواساة إلى فخامة الرَّئيس الإندونيسي وعائلات الضحايا والشعب الإندونيسي، سائلاً الله تعالى أن يتغمّد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهمهم جميعًا جميل الصبر وحسن العزاء

#اسماعيل هنية #حماس #الرئيس الإندونيسي #جوكو ويدودو #ضحايا حادث تحطّم الطائرة #تحطم طائرة اندونيسيا

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