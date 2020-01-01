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السعودية ترحب بقرار واشنطن بتصنيف جماعة الحوثيين "منظمة إرهابية"

الإثنين 11 يناير 2021 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية ترحب بقرار واشنطن بتصنيف جماعة الحوثيين "منظمة إرهابية"



الرياض/سما/

رحبت المملكة العربية السعودية بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف جماعة الحوثيين اليمنية "كمنظمة إرهابية".


وعبرت الوزارة عن تطلعها في "أن يسهم ذلك التصنيف في وضع حد لأعمال ميليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها، حيث أن من شأن ذلك تحييد خطر تلك الميليشيات، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال لتمويل مجهودها الحربي و لاستهداف الشعب اليمني وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار".

وأضافت الوزارة أن "التصنيف سيؤدي لدعم وإنجاح الجهود السياسية القائمة وسيجبر قادة الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران على العودة بشكل جاد لطاولة المشاورات السياسية".

وأكدت الوزارة دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفث ومقترحاته لإنهاء الأزمة في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل وفق.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في وقت سابق، إن وزارة الخارجية ستخطر الكونغرس بنيتها تصنيف جماعة الحوثيين اليمنية "منظمة إرهابية أجنبية

#السعودية #واشنطن #الحوثيين #منظمة ارهابية

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