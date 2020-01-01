دراسة: شرب كوبين من شاي صيني يوميا قد يساعد على حرق الدهون أثناء النوم

وكالات

زعم باحثون أن شرب كوبين من شاي "أولونغ" الصيني يوميا يمكن أن يساعد على حرق الدهون أثناء النوم، من خلال زيادة التمثيل الغذائي ليلا.

ويتأكسد المشروب المتخصص جزئيا فقط، ما يوفر فوائد صحية محددة بما في ذلك حرق الدهون، وفقا لباحثي جامعة "تسوكوبا" في اليابان.

وطُلب من مجموعة من المتطوعين الأصحاء شرب إما شاي "أولونغ" أو كافيين نقي أو دواء وهمي، على مدى أسبوعين لدراسة كيف غيّر ذلك من تكسير الدهون.

وأدى كل من الشاي الصيني الأسود والكافيين النقي إلى زيادة تكسير الدهون بنحو 20% مقارنة بالعلاج الوهمي، لكن "أولونغ" استمر في العمل حتى مع نوم المتطوعين.

وقال البروفيسور كومبي توكوياما، كبير الباحثين، إن الأولونغ يحتوي على مادة الكافيين، والتي تؤثر على استقلاب الطاقة عن طريق زيادة معدل ضربات القلب - كما أنه يزيد من تكسير الدهون بغض النظر عن تأثيرات الكافيين.

ويعتقد توكوياما أن شرب شاي أولونغ بانتظام - فنجانين يوميا - سيكافح الانغماس في موسم الأعياد.



وأوضح توكوياما أن "التأثيرات التحفيزية لشاي أولونغ على تكسير الدهون أثناء النوم، يمكن أن يكون لها صلة إكلينيكية حقيقية للتحكم في وزن الجسم".

ويتباطأ التمثيل الغذائي عندما يكون الناس في الفراش، ولكنه لا يتوقف تماما.

ومن المعروف أن الكافيين يمنع النوم - والذي بدوره يمكن أن يؤثر على التمثيل الغذائي - ولكن لم يكن هناك اختلاف ملحوظ في أنماط النوم عندما يشرب الناس شاي أولونغ.

وقال توكوياما إن هذا يدل على أنه من غير المرجح أن يمنعك المشروب من الحصول على قسط جيد من الراحة أثناء الليل.

وبينما يُشاد بالشاي الأخضر لفوائده الصحية، تظل فوائد أولونغ غير معروفة. واستُخدم لعدة قرون في الطب الصيني - ومع ذلك فهو يمثل 2% فقط من إجمالي استهلاك الشاي في جميع أنحاء العالم.

ووجدت الدراسة المنشورة في Nutrients أيضا أنه لا شاي أولونغ أو العلاج الوهمي يسبب زيادة في استهلاك الطاقة.

وأوضح توكوياما أن هذا يشير إلى أن المتطوعين طوروا تحملا للتأثيرات التحفيزية للكافيين. ومع ذلك، نحتاج إلى تحديد ما إذا كانت الآثار التي لاحظناها في الدراسة التي استمرت أسبوعين، تترجم إلى فقدان فعلي للدهون في الجسم على مدى فترة طويلة.

وبالإضافة إلى ذلك، نريد تجربة شاي أولونغ منزوع الكافيين لتمييز تأثيرات الكافيين بشكل أفضل عن المكونات الأخرى للشاي، ما سيساعدنا على فهم كيفية مساعدة أولونغ بالضبط في تكسير الدهون.

ويُعتقد أن الشاي الصيني الأسود يحتوي على مضادات أكسدة أكثر من الشاي الأخضر، ما يؤدي إلى زيادة التمثيل الغذائي ومنع انتشار الخلايا الدهنية للحفاظ على فقدان الوزن.

ووجدت الأبحاث السابقة أن شربه يمكن أن يحرق ما يصل إلى 3.4% من إجمالي السعرات الحرارية كل يوم.

كما ثبت أنه يحافظ على قوة العظام. ويقال إن كبار السن الذين يشربون شاي أولونغ لديهم خطر أقل بنسبة 64% لتراجع وظائف المخ.

كما أنه يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 61%، وقد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي، وفقا لنتائج دراسة غير ذات صلة.

ونما الاهتمام بالفوائد الصحية للشاي بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وثبت أن جميع الأنواع تساعد في درء أمراض القلب والسرطان والزهايمر.

ويقول الخبراء إن المواد الكيميائية النباتية التي تسمى مركبات الفلافونويد، هي المكون الرئيسي للصحة في المشروبات.

المصدر: ديلي ميل