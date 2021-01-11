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مشاهدة مباراة الرجاء والإسماعيلي بث مباشر اليوم في البطولة العربية 2021

الإثنين 11 يناير 2021 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الرجاء والإسماعيلي بث مباشر اليوم في البطولة العربية 2021



القاهرة / سما

أعلنت القناة الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة الإسماعيلي والرجاء بث مباشر اليوم الإثنين 11 يناير 2021؛ في إطار منافسات إياب نصف نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال (كأس محمد السادس).

مباراة الرجاء والإسماعيلي المصري مباشر المؤجلة من شهر مارس العام الماضي تنقل من الملعب الكبير في مراكش بالمغرب على قناة أبو ظبي الرياضية 1 الأولى بصوت المعلق المميز فارس عوض.

وأفادت بأن مباراة الإسماعيلي والرجاء تبدأ بعد نهاية الاستيديو التحليلي عبر أبو ظبي الرياضية في تمام الساعة 08:00 مساء بتوقيت مصر والأردن وفلسطين، 07:00 لدى المغرب وتونس والجزائر.

ولفتت إلى أنه يمكن للمتابعين من مختلف دول العالم مشاهدة نصف نهائي البطولة العربية عبر تطبيقها في متجر جوجل أو الرابط المرفق في الأسفل، منوهة إلى توفر عدة جودات للبث على شبكة الويب.

مباراة الإسماعيلي والرجاء بث مباشر: اضغط هنا

وكانت موقعة الذهاب قد جرت في شهر فبراير السنة المنصرمة، حيث تفوق فيها الإسماعيلي بهدف دون رد أحرزه آنذاك النجم فخر الدين بن يوسف من ركلة جزاء في الدقيقة 51 من زمن الشوط الثاني.

وقالت أبو ظبي الرياضية إن البطولة العربية للأبطال وصلت إلى مراحلها النهائية، نخبة الأندية تتنافس لحجز المقعد في اللقاء النهائي أمام الاتحاد السعودي، مضيفة : "هل يتفوق أبناء مصر أم المغرب الليلة".

وتابعت إن مباراة الرجاء ضد الإسماعيلي لن يكون فيها إلا فائز واحد، موضحة أن الفريق المصري أقرب إلى بلوغ موقعة الختام في ظل إكتمال صفوفه، لكن النادي المغربي يعيش أفضل حالاته محليا.

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