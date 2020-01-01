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كورونا يؤجل مباراة في "البريميرليغ"

الإثنين 11 يناير 2021 05:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا يؤجل مباراة في "البريميرليغ"



لندن/سما/

أعلن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين، تأجيل مباراة أستون فيلا وتوتنهام هوتسبير التي كانت مقررة بعد غد الأربعاء ضمن الجولة الـ18 من "البريميرليغ".

وذكر الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، أنه تم تأجيل المباراة بسبب إصابة عدد من اللاعبين والموظفين في صفوف أستون فيلا.

وذكر موقع "البريميرليغ" في بيان رسمي: "لم يكن هناك أي خيار سوى إعادة جدولة المباراة لتقام في وقت آخر، خاصة وأن الأولوية تذهب لصحة اللاعبين والموظفين".



وتابع البيان: "نتيجة لإعادة جدولة المباراة، سيلعب توتنهام مباراته المؤجلة أمام فولهام من يوم 30 ديسمبر ضمن الجولة الـ16، في موعد مباراته أمام أستون فيلا، لتقام المباراة الأربعاء المقبل".

المصدر: premierleague.com

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