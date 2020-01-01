البرتغال تسجل حصيلة غير مسبوقة للوفيات اليومية بكورونا

وكالات

سجلت البرتغال، اليوم الاثنين، ارتفاعا غير مسبوق للوفيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد حيث رصدت وزارة الصحة 122 حالة جديدة.

وأفادت الإدارة العامة لشؤون الصحة في البلاد، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 5604 مقابل 7502 في إحصائية أمس الأحد، ليصل العدد الإجمالي إلى 489293 حالة.

وذكرت الإدارة أنها رصد خلال اليوم الماضي 122 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس مقابل 102 في بيانات الأحد، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 7925 متوفيا.

وتستعد سلطات البرتغال لفرض حجر صحي عام جديد على خلفية ارتفاعات حادة للإصابات والوفيات بفيروس كورونا في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.