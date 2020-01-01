تسجيل 55 وفاة و 6814 إصابة بـ"كورونا" في الداخل المحتل خلال أسبوع

القدس المحتلة /سما/

سجّلت الهيئة العربية للطوارئ في الداخل الفلسطيني المحتل، 55 حالة وفاة و 6814 إصابة بفيروس كورونا، في بلدات الداخل الفلسطيني المحتل خلال أسبوع.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنّ عدد الإصابات بفيروس كورونا في بلدات الداخل بلغ 83,822، بدون أنّ يشمل المدن المختلطة، لافتةً إلى أنّ نسبة الإصابات ببلدات الداخل بلغت 17.2% من إجمالي الإصابات في الكيان الإسرائيلي.

وأشارت إلى أنّ عدد التطعيمات في البلدات بالداخل بلغت 115,500، وفي المقابل بلغ على مستوى الكيان 1,770,339، وبهذا فإنّ نسبة التطعيمات في البلدات العربية من إجمالي التطعيمات في الكيان نحو 6.5%.

وذكرت أنّ النسبة الكلية للأفراد الذين تلقوا التطعيم في البلدات بالداخل بلغت نحو 8.2% مقابل 19.2% على مستوى الكيان.

وفيما يخصّ فئة (60 عامًا فما فوق)، لفتت إلى أنّ عدد الذين تلقوا التطعيم في البلدات العربية بلغ 43,390، وبلغت نسبة التطعيم في تلك الفئة العمرية 42.5%.

وقالت: "ارتفع عدد الإصابات في البلدات بالداخل في الأسبوع الماضي بنحو 6,814 إصابة جديدة، وفي المقابل على مستوى "إسرائيل" بلغ عدد المصابين الجدد في نفس الفترة 51,441".

وأضافت: "وارتفع عدد الحالات النشطة في البلدات بالداخل إلى 10,102 حالة، مع تسجيل ارتفاع بلغ 1,028 حالة نشطة جديدة خلال الأسبوع الماضي، وبهذا انخفضت نسبة الحالات النشطة في البلدات الفلسطينية إلى نحو 13.9% من إجمالي الحالات النشطة في الكيان".

ولفتت إلى أنّ عدد الوفيات، ارتفع في الأسبوع الماضي بـ55 وفاة، وبلغ إجمالي الوفيات 581، بنسبة 15.9% من عدد الوفيات في الكيان منذ بدء انتشار العدوى في شهر آذار/ مارس 2020 ولغاية اليوم.

ونوّهت إلى ارتفاع عدد الحالات الخطرة في البلدات العربية إلى 209 حالة، بينها 60 يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي.