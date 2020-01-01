  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الصحة المصرية تكشف خطة "توزيع اللقاحات"

الإثنين 11 يناير 2021 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة المصرية تكشف خطة "توزيع اللقاحات"



القاهرة/سما/

علنت وزارة الصحة في مصر، الاثنين، بعض ملامح خطة توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء البلاد.


وتحدثت وزيرة الصحة هالة زايد عن 3 لقاحات، هي "أسترازينيكا" و"سينوفارم" و"فايزر بيونتك".

وأوضحت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي: "نتوقع توريد لقاحات فيروس كورونا بنهاية شهر يناير الجاري".


وأشارت إلى أنه "يتم العمل على تسجيل لقاح أسترازينيكا خلال الفترة المقبلة، والبدء في توريده، وكذلك نتواصل مع التحالف الدولى للأدوية للحصول على اللقاحات".

وقالت هالة زايد إن "اللقاح الصيني يجرى حوله مباحثات مع السفير الصيني حاليا"، مؤكده على أنه "خلال أيام قليلة سيتم بدء التوريد".

وأضافت: "يتم أيضا التواصل مع شركة فايزر (للحصول على لقاحها) وتم تقديم الملف للتسجيل في مصر".

ومن جهة أخرى، أكدت الوزيرة على أنه "لا توجد أي مشكلة تخص أسطوانات الأوكسجين. رفعنا الإنتاج بنسبة أكثر من 50 بالمئة لتوفير احتياجات المستشفيات".

وقالت الوزيرة إن أعداد المصابين بفيروس كورونا داخل مصر شهدت تراجعا في الأيام القليلة الماضية، حيث وصلت إلى حدود الـ900 حالة يوميا، وأكدت أن مصر "تشهد مزيدا من التحسن في الخدمات الطبية"

#توزيع اللقاحات #مصر #لقاح كورونا في مصر #توزيع لقاح كورونا في مصر #هالة زايد #وزيرة الصحة المصرية #أسترازينيكا #سينوفارم #لقاح فايزر #لقاح فايزر وبيوتنيك

الأكثر قراءة اليوم

إجابات امتحان الفيزياء التوجيهي التكميلي 2020 الدورة التكميلية في الأردن

وثيقة اسرائيلية: المصالحة الخليجية يمكن أن تحسن العلاقات الإسرائيلية القطرية.. ما علاقة غزة؟

"سي بي إس" ترامب يخطط لخطوة جديدة ضمن "اتفاقات أبراهام" ويلتزم الصمت إزاء بنس

إجابات امتحان عربي تخصص للتكميلي التوجيهي 2020 - 2021 الدورة التكميلية

الكشف عن تفاصيل مثيرة حول اقتحام الكونغرس .. ومخطط لاغتيال بيلوسي!

سليل العائلة الأرستقراطية الصهيونية يريد ترك اليهودية .. هل ستسمح له إسرائيل؟

غزة: لجنة الطورائ الكبرى في رفح تُصدر تنويهاً مهماً للمواطنين

الأخبار الرئيسية

لقاح

فلسطين أول دولة في الشرق الأوسط توافق على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا

99

القاهرة: محادثات الرباعي.. اتفاق على استئناف السلام وتأكيد حل الدولتين

resize

الكشف عن تفاصيل مثيرة حول اقتحام الكونغرس .. ومخطط لاغتيال بيلوسي!

وزيرة الصحة : تسجيل 12 حالة وفاة و928 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اشتية : سنلاحق دولا عربية في المحاكم الدولية ويكشف موعد وصول لقاحات كورونا