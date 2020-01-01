  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستشفيات غزة تستقبل حوالي 139 ألف مواطن خلال عام 2020

الإثنين 11 يناير 2021 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستشفيات غزة تستقبل حوالي 139 ألف مواطن خلال عام 2020



غزة /سما/

استقبلت أقسام الطوارئ والحوادث في مستشفيات قطاع غزة، أكثر من مليون و139 ألف مواطن خلال العام الماضي 2020.

وبحسب تقرير صدر عن مركز المعلومات في الوزارة، "إن عدد دخول المستشفيات في القطاع خلال عام 2020 بلغ نحو 154.4 ألف مواطن".

وأضاف التقرير: "بلغت أعداد المترددين على العيادات الخارجية نحو 404 ألف مواطن، ويعتمد المواطنون في قطاع غزة بشكل أساسي على الخدمات الصحية الحكومية".

وذكر التقرير: "حرصت الوزارة على استمرار تقديم خدماتها الصحية الأساسية خلال جائحة كورونا؛ ضمن سلسلة إجراءات فرضتها للحفاظ على المستشفيات آمنة خلال الجائحة".

#غزة #مشافي غزة

الأكثر قراءة اليوم

إجابات امتحان الفيزياء التوجيهي التكميلي 2020 الدورة التكميلية في الأردن

وثيقة اسرائيلية: المصالحة الخليجية يمكن أن تحسن العلاقات الإسرائيلية القطرية.. ما علاقة غزة؟

"سي بي إس" ترامب يخطط لخطوة جديدة ضمن "اتفاقات أبراهام" ويلتزم الصمت إزاء بنس

أبو حسنة يوضح حقيقة الانباء حول حذف "أونروا" آلاف المستفيدين من برنامج المساعدات الغذائية

إجابات امتحان عربي تخصص للتكميلي التوجيهي 2020 - 2021 الدورة التكميلية

الكشف عن تفاصيل مثيرة حول اقتحام الكونغرس .. ومخطط لاغتيال بيلوسي!

سليل العائلة الأرستقراطية الصهيونية يريد ترك اليهودية .. هل ستسمح له إسرائيل؟

الأخبار الرئيسية

لقاح

فلسطين أول دولة في الشرق الأوسط توافق على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا

99

القاهرة: محادثات الرباعي.. اتفاق على استئناف السلام وتأكيد حل الدولتين

resize

الكشف عن تفاصيل مثيرة حول اقتحام الكونغرس .. ومخطط لاغتيال بيلوسي!

وزيرة الصحة : تسجيل 12 حالة وفاة و928 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اشتية : سنلاحق دولا عربية في المحاكم الدولية ويكشف موعد وصول لقاحات كورونا