مستشفيات غزة تستقبل حوالي 139 ألف مواطن خلال عام 2020

غزة /سما/

استقبلت أقسام الطوارئ والحوادث في مستشفيات قطاع غزة، أكثر من مليون و139 ألف مواطن خلال العام الماضي 2020.

وبحسب تقرير صدر عن مركز المعلومات في الوزارة، "إن عدد دخول المستشفيات في القطاع خلال عام 2020 بلغ نحو 154.4 ألف مواطن".

وأضاف التقرير: "بلغت أعداد المترددين على العيادات الخارجية نحو 404 ألف مواطن، ويعتمد المواطنون في قطاع غزة بشكل أساسي على الخدمات الصحية الحكومية".

وذكر التقرير: "حرصت الوزارة على استمرار تقديم خدماتها الصحية الأساسية خلال جائحة كورونا؛ ضمن سلسلة إجراءات فرضتها للحفاظ على المستشفيات آمنة خلال الجائحة".