  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

فتح تحقيق بعد تلقي بينس تهديدات بالقتل من طرف مؤيد لترامب

الإثنين 11 يناير 2021 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح تحقيق بعد تلقي بينس تهديدات بالقتل من طرف مؤيد لترامب



واشنطن /سما/

قالت قناة "فوكس نيوز" إن جهاز الخدمة السرية الأمريكية يحقق في تهديدات بالقتل وجهت إلى نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، من قبل لين وود، المحامي المؤيد لدونالد ترامب.

ويُشتبه في أن وود، الذي تم حظر حسابه في موقع "تويتر" الأسبوع الماضي، كتب منشورا محذوفا جديدا عبر تطبيق "Parler"، جاء فيه: "جهز فرق الإعدام. بينس يذهب أولا".

وقال متحدث باسم الخدمة السرية لشبكة "فوكس نيوز"، يوم السبت: "نحن على علم بالتعليقات، ونأخذ كل التهديدات ضد من نحميهم على محمل الجد".

كما تقوم الخدمة السرية والوكالات الفيدرالية الأخرى بالتحقيق مع آخرين شوهدوا في شريط فيديو داخل مبنى الكابيتول الأمريكي وهم يهتفون "شنق بينس".

وتأتي التهديدات لنائب الرئيس الأمريكي، بعد أيام من اقتحام مجموعة مؤيدة لترامب مبنى الكابيتول، مقر الكونغرس، لمنع المشرعين من التصديق الرسمي على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

واختبأ المشرعون والموظفون وغيرهم تحت الطاولات، وتم إجلاؤهم، بينما كان المشاغبون يتجولون في قاعات الكابيتول حاملين الأعلام المؤيدة لترامب ويقرعون الأبواب.

#دونالد ترامب #الولايات المتحدة #تهديد بالقتل #مايك بنس #الادارة الامريكية

الأكثر قراءة اليوم

إجابات امتحان الفيزياء التوجيهي التكميلي 2020 الدورة التكميلية في الأردن

وثيقة اسرائيلية: المصالحة الخليجية يمكن أن تحسن العلاقات الإسرائيلية القطرية.. ما علاقة غزة؟

"سي بي إس" ترامب يخطط لخطوة جديدة ضمن "اتفاقات أبراهام" ويلتزم الصمت إزاء بنس

أبو حسنة يوضح حقيقة الانباء حول حذف "أونروا" آلاف المستفيدين من برنامج المساعدات الغذائية

إجابات امتحان عربي تخصص للتكميلي التوجيهي 2020 - 2021 الدورة التكميلية

سليل العائلة الأرستقراطية الصهيونية يريد ترك اليهودية .. هل ستسمح له إسرائيل؟

الكشف عن تفاصيل مثيرة حول اقتحام الكونغرس .. ومخطط لاغتيال بيلوسي!

الأخبار الرئيسية

لقاح

فلسطين أول دولة في الشرق الأوسط توافق على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا

99

القاهرة: محادثات الرباعي.. اتفاق على استئناف السلام وتأكيد حل الدولتين

resize

الكشف عن تفاصيل مثيرة حول اقتحام الكونغرس .. ومخطط لاغتيال بيلوسي!

وزيرة الصحة : تسجيل 12 حالة وفاة و928 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اشتية : سنلاحق دولا عربية في المحاكم الدولية ويكشف موعد وصول لقاحات كورونا