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بايدن يرشح السفير الأمريكي الأسبق في موسكو مديرا لـ CIA

الإثنين 11 يناير 2021 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن يرشح السفير الأمريكي الأسبق في موسكو مديرا لـ CIA



واشنطن /سما/

اقترح الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، تعيين ويليام بيرنز، سفير الولايات المتحدة في موسكو سابقا، مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، حسبما أفاد موقع فريق بايدن الانتقالي.

وقال بايدن في بيان نقلته نشرة "ذي هيل" التابعة للفريق "إن السفير الأسبق بيرنز يمتلك معارف لازمة وقدرة على تقييم الوضع.. نحن بحاجة إلى صفاته هذه من أجل منع التهديدات وحل المشكلات قبل أن تصل أراضيها. الشعب الأمريكي سيكون مطمئنا إذا علم أنه سيكون رئيسا جديدا لوكالة الاستخبارات المركزية".

وخلال عمله سفيرا في موسكو، شارك ويليام بيرنز في محاولات لـ "إعادة إطلاق" العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا في فترة الولاية الأولى للرئيس باراك أوباما. وفي الفترة 2011-2014، عمل بيرنز نائبا لوزير الخارجية، قبل تقديم استقالته من هذا المنصب.

وكانت هناك توقعات بتعيين بيرنز، وهو دبلوماسي محترف ترأس بعثة الولايات المتحدة في موسكو في الفترة من 2005 إلى 2008، وزيرا للخارجية، إلا أن هذا المنصب تم عرضه على أنتوني بلينكن.

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