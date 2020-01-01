"الشؤون المدنية": المزارعون في كفر مالك يعودون لأراضيهم بعد 3 أعوام من المنع

رام الله /سما/

أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، اليوم الاثنين، أن المزارعين في قرية كفر مالك شرق مدينة رام الله، سيتمكنون بعد ثلاثة أعوام من المنع، من حراثة وزراعة عشرات الدونمات من أراضيهم الواقعة قبالة مستوطنة "كوكب الصباح"، شرق القرية، في منطقة عين سامية، وذلك بعد إصدار قرار بإخلائها من المستوطنين، وإعادة الأراضي لأصحابها.

وأوضح مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الهيئة عماد قراقرة في اتصال هاتفي مع "وفا"، ان هذه الأراضي قريبة جدا من المستوطنة المذكورة، وكانت تحت سيطرة الاحتلال والمستوطنين طيلة الـ3 أعوام الماضية، بسبب كثرة تواجدهم في المكان، ولكن بموجب القرار سيعود أصحابها إليها، وسيتمكنون من فلاحتها.

وأوضح، أنه بموجب القرار، سيتم استئناف دخول جميع أصحاب الأراضي في المنطقة المذكورة، والعمل فيها.

وكان المستوطنون بحماية قوات الاحتلال قد اعتدوا الخميس الماضي بالضرب والرشق بالحجارة على ثلاثة مواطنين كانوا يقومون بحراثة أراضيهم المهددة بالاستيلاء في المنطقة المذكورة ومنعوهم من مواصلة عملهم.