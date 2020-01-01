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غزة: تحذير هام من وزارة الرزاعة بشأن دخول 216 ألف بيضة دجاج مصابة بميكروب (الميكوبلازما)

الإثنين 11 يناير 2021 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: تحذير هام من وزارة الرزاعة بشأن دخول 216 ألف بيضة دجاج مصابة بميكروب (الميكوبلازما)



غزة /سما/

حذرت وزارة الزراعة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، من دخول 216 ألف بيضة (فقس) دجاج لاحم، إلى القطاع تبين إصابتها بميكروب (الميكوبلازما).

وأضافت الوزارة، عبر صفحتها على موقع (فيسبوك)، أن الفحص المخبري، أكد إصابة البيض بالميكروب، منوهة إلى أن الوزارة لم تتمكن من إتلاف كامل الكمية.

وأهابت، بنقابة مربي الدواجن، ومربي الدجاج اللاحم، عدم شراء أو تربية الصوص الناتج من هذا البيض المصاب.

وطالبت الوزارة، مربي الدجاج بالتواصل مع نقابة مربي الدواجن والإدارة العامة للبيطرة في الوزارة، ودائرة الإنتاج الحيواني، لمعرفة مصدر البيض، وتاريخ الفقس.

#غزة #وزارة الزراعة #دجاج #نقابة مربي الدواجن

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