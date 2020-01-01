يعالون يعلن انفصاله عن "يش عتيد" ويخوض الانتخابات وحده

القدس المحتلة /سما/

أعلن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية الأسبق ورئيس حزب "تيلم"، موشيه يعالون، عن انفصاله عن "يش عتيد" وخوضه الانتخابات لوحده.



وقال يعالون، عبر صفحته في الفيسبوك، "إسرائيل في أسوأ أزمة قيادة عرفتها، من يترأس حكومتنا موجود في تضارب مصالح مع إسرائيل"، مضيفًا، "هو يمنع عنا ميزانية عامة ويمنع تعيين مسؤولين".



وتابع يقول: "نتنياهو يأخذ مصالحنا جميعًا كرهائن، ويتم استعبادها لمصالحه الضيقة، وهو يحاول مرارًا وتكرارًا تقويض الديموقراطية. نحن هنا حتى نقول له يكفي، انتهى وقتك بنيامين نتنياهو، الإسرائيليون يظهرون لك طريق الخروج من بلفور".



وأشار إلى أن أكثر من نصف مليون مصوت، صوتو لـ"أزرق أبيض" في الانتخابات الأخيرة، يقولون بالاستطلاعات إنهم سيصوتون لبينيت، شاكيد، سموتريش، ساعر والكين- هؤلاء الذين توجوا نظام الفساد والإهمال، لذلك، من الضروري إيجاد بديل، الذي يثق به الجمهور، فقط كذلك يوجد احتمال للتغيير".