الكشف عن موعد استئناف محاكمة نتنياهو

القدس المحتلة /سما/

اعلنت المحكمة المركزية في القدس، اليوم الاثنين، استئناف محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 8 فبراير، بحسب ما أفاد موقع صحيفة "معاريف" العبرية.

وأعلنت القاضية ريبيكا فريدمان فيلدمان، رئيسة هيئة القضاة في محاكمة رئيس الوزراء نتنياهو، أن جلسة الاستماع في قضيته التي تم تأجيلها الأسبوع الماضي، ستعقد في غضون شهر تقريبًا، أي قبل حوالي ستة أسابيع من الانتخابات.

ووفقًا لإعلان القاضي فريدمان فيلدمان، سيرد رئيس الوزراء على لائحة الاتهام في الموعد الجديد المحدد، بدلاً من جلسة الاستماع المقررة في 13 يناير.

وكانت المحكمة الإسرائيلية، أجلت الجمعة الماضية جلسة الاستماع إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بقضية الفساد، بسبب الإغلاق العام المفروض في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي أوائل عام 2020، وجهت إلى نتنياهو تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، إلا أنه ينفي كل التهم الموجهة إليه.