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كوخافي سيوصي غانتس بشراء مروحيات ثقيلة

الإثنين 11 يناير 2021 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
كوخافي سيوصي غانتس بشراء مروحيات ثقيلة



القدس المحتلة /سما/

كشف موقع واللا العبري اليوم الاثنين النقاب عن توصية من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي لوزير الجيش بيني غانتس، خلال الأسبوع الجاري.
 
ووفقاً لمراسل الموقع العسكري أمير بوخبوط، خلال هذا الأسبوع من المقرر أن يقدم الجنرال أفيف كوخافي توصية الجيش إلى غانتس، والتي تتضمن شراء مروحيات ثقيلة.
 
من جهته قال نوعام أمير، الخبير العسكري الإسرائيلي: " إنه بعد أيام قليلة يتم قائد الجيش أفيف كوخافي عامين كاملين في منصبه، وهو يعلم أن هناك عدوًا قويًا خلف الحدود الشمالية والجنوبية، فمقاتلوهما في 2021 ليسوا نفس مقاتلي عامي 2006 و2014، بل باتوا أقوى وأكثر تدريباً، ويحوزون خبرة في المعارك الصعبة، لديهم معدات وتكنولوجيا، ويتحضرون لما ينتظرهم من معارك".

#أفيف كوخافي #اسرائيل #الجيش الإسرائيلي #بيني غانتس

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