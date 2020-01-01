استطلاع للرأي: فرصة تشكيل نتنياهو للحكومة القادمة "باتت ضعيفة"

القدس المحتلة /سما/

أظهرت نتائج استطلاع للرأي، أجري الإثنين، أن فوز زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، بفرصة جديدة لتشكيل حكومة قادمة، باتت أضعف مما كانت عليه في الانتخابات الإسرائيلية القادمة.



وأوضح الاستطلاع الذي أجرته إذاعة 103FM العبرية، أن حزب الليكود بزعامة نتنياهو سيحصل على 27 معقدًا بتراجع مقعد أو مقعدين عن استطلاعات رأي أخرى أجريت في الأيام الماضية، في حين يحافظ حزب "أمل جديد" بقيادة جدعون ساعر على 17 مقعدًا، يليه حزب "يمينا" بزعامة نفتالي بينيت ويحصل على 14 مقعدًا، ومن ثم "يش عتيد" بزعامة يائير لابيد الذي تراجع إلى 13 مقعدًا.



وأظهرت نتائج الاستطلاع أن القائمة المشتركة ستتراجع إلى 10 مقاعد، بينما يرتفع عدد مقاعد حزب شاس إلى 8 وحزب "يهدوت هتوراه" إلى 7 مقاعد، ومثلها لحزب "يسرائيل بيتنو" بزعامة أفيغدور ليبرمان، في حين أن حزب "الإسرائيليون" الجديد بقيادة رون خوالداي فسيحصل على 5 مقاعد، فيما يحصل الحزب الصهيوني الديني بزعامة سموتيريتش على 4 مقاعد، ومثلها لحزب "أزرق أبيض" بزعامة بيني غانتس وكذلك حزب "ميرتس" بزعامة هوروفيتس.



وأظهرت النتائج كذلك أنّ حزب "تيلم" بقيادة موشيه يعلون الذي انشق عن تحالفه مع "يش عتيد"، إلى جانب حزب "العمل" العريق وحزب "غيشر" وحزب "تنوفا" والحزب الاقتصادي والمواطنون القدامى و"قوة يهودية" لن يتجاوزوا نسبة الحسم ومن المتوقع أن تبقى كل هذه الأحزاب خارج الكنيست الإسرائيلي.



واستنادًا إلى هذه النتائج فإن الكتلة الداعمة لنتنياهو والتي تضم الليكود وحزبي المتدينين "شاس" و"يهدوت هتوراة" إلى جانب الحزب بقيادة سموتيريتش ستجمع معًا 46 مقعدًا فقط، ومع إمكانية التوصل لاتفاق مع حزب "يمينا" بقيادة بينيت فقد يجتمع 60 نائبًا مؤيدًا لنتنياهو، وهو أقل من المطلوب لتشكيل حكومة التي تتطلب 61 مقعدًا بالحد الأدنى.