  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة ودورية السلامة على الطرق تنفذان حملة مرورية في ضواحي القدس

الإثنين 11 يناير 2021 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة ودورية السلامة على الطرق تنفذان حملة مرورية في ضواحي القدس



القدس المحتلة /سما/

نفذت الشرطة ودورية السلامة على الطرق اليوم حملة مرورية على المركبات بجميع أنواعها للتأكد من السلامة القانونية والفنية لها في قرى وبلدات شمال غرب القدس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن شرطة المرور في شرطة المحافظة ترافقها دورية السلامة على الطرق نظما حملة مرورية في شوارع المدينة والمحافظة للتأكد من السلامة القانونية والفنية للمركبات بأنواعها.

وأضافت أنه تم فحص 150 مركبة وتحرير 30 مخالفة مرورية وتنزيل 26  مركبة من مختلف الأنواع عن الشارع لعدم استيفائها للشروط القانونية و الفنية اللآزمة فيها وبينت الشرطة أن هدف الحملة تلخص في الحد من الحوادث المرورية وبالتالي الحفاظ على سلامة المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم.

#الشرطة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

وثيقة اسرائيلية: المصالحة الخليجية يمكن أن تحسن العلاقات الإسرائيلية القطرية.. ما علاقة غزة؟

"سي بي إس" ترامب يخطط لخطوة جديدة ضمن "اتفاقات أبراهام" ويلتزم الصمت إزاء بنس

أبو حسنة يوضح حقيقة الانباء حول حذف "أونروا" آلاف المستفيدين من برنامج المساعدات الغذائية

إجابات امتحان الفيزياء التوجيهي التكميلي 2020 الدورة التكميلية في الأردن

سليل العائلة الأرستقراطية الصهيونية يريد ترك اليهودية .. هل ستسمح له إسرائيل؟

غزة: لجنة الطورائ الكبرى في رفح تُصدر تنويهاً مهماً للمواطنين

الرجوب يكشف موعد إصدار المراسيم الرئاسية الخاصة بإجراء الانتخابات الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

لقاح

فلسطين أول دولة في الشرق الأوسط توافق على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا

99

القاهرة: محادثات الرباعي.. اتفاق على استئناف السلام وتأكيد حل الدولتين

resize

الكشف عن تفاصيل مثيرة حول اقتحام الكونغرس .. ومخطط لاغتيال بيلوسي!

وزيرة الصحة : تسجيل 12 حالة وفاة و928 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اشتية : سنلاحق دولا عربية في المحاكم الدولية ويكشف موعد وصول لقاحات كورونا