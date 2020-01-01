الشرطة ودورية السلامة على الطرق تنفذان حملة مرورية في ضواحي القدس

القدس المحتلة /سما/

نفذت الشرطة ودورية السلامة على الطرق اليوم حملة مرورية على المركبات بجميع أنواعها للتأكد من السلامة القانونية والفنية لها في قرى وبلدات شمال غرب القدس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن شرطة المرور في شرطة المحافظة ترافقها دورية السلامة على الطرق نظما حملة مرورية في شوارع المدينة والمحافظة للتأكد من السلامة القانونية والفنية للمركبات بأنواعها.

وأضافت أنه تم فحص 150 مركبة وتحرير 30 مخالفة مرورية وتنزيل 26 مركبة من مختلف الأنواع عن الشارع لعدم استيفائها للشروط القانونية و الفنية اللآزمة فيها وبينت الشرطة أن هدف الحملة تلخص في الحد من الحوادث المرورية وبالتالي الحفاظ على سلامة المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم.