مصرع طفلة بحادث دعس في الخليل.

الخليل /سما/

لقيت طفلة تبلغ من العمر عامين اليوم مصرعها بعد تعرضها لحادث دعس أمام منزلها ببلدة الظاهرية جنوب الخليل.

وأوضح العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة بأن الطفلة قد وصلت لمستشفى الهلال الأحمر في بلدة الظاهرية متوفية نتيجة الحادث وتحركت الشرطة على الفور إلى المستشفى للوقوف على ملابسات الحادثة.

وأضاف ارزيقات بأن الحادث نجم عن تعرض الطفلة للدعس بالخطأ من قبل أحد اقربائها بمركبة غير قانونية أمام منزلها في البلدة واعلن الاطباء عن وفاتها لحظة وصولها للمشفى.

وأكد ارزيقات إبلاغ النيابة العامة والقبض على السائق وضبط المركبة ومباشرة التحقيق من قبل خبراء المرور للوقوف على أسبابه.