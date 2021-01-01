جودة البيئة وجامعة بيت لحم يوقعان عقد خدمة تحديث إستراتيجية التنوع الحيوي

بيت لحم / سما /

وقعت اليوم الاثنين، سلطة جودة البيئة ممثلة برئيسها جميل المطور، مع جامعة بيت لحم ممثلة بنائب رئيسها للشؤون المالية يوئيل انسطاس، عقد تقديم خدمة استشارية لتحديث وتطوير استراتيجية التنوع الحيوي وإعداد التقرير الوطني السادس.

وأكد المطور على أهمية إعداد التقرير الوطني السادس للتنوع الحيوي بجودة عالية، وتحديث وتطوير الإستراتيجية لما تشكله من أهمية للمجتمع المحلي والمؤسسات الرسمية والأهلية، بالإضافة إلى انه جزء من التزام دولة فلسطين بمتطلبات اتفاقية التنوع البيولوجي التي هي طرف فيها.

وأضاف أن موضوع التنوع الحيوي يشكل أهمية لسلطة جودة البيئة وهو جزء من تراث وطبيعة فلسطين وهوية ثقافية ووطنية وضرورة لبقاء الحياة على كوكب الأرض، مشددا على تعرض مناطق التنوع الحيوي لانتهاكات إسرائيلية تستهدف مكوناته المختلفة.

وثمن المطور جهود جامعة بيت لحم ومؤسسة فلسطين للتنوع الحيوي في عملها على صعيد القطاع البيئي وفي مجال التنوع الحيوي الفلسطيني، مشيدا بالدور الحيوي الهام في هذا المجال.

ومن جهته أكد انسطاس، أن التوقيع يأتي تتويجا للعلاقة المشتركة مع سلطة جودة البيئة وجزءا من مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخرا وتشكل أهمية للجامعة بعلاقتها مع المجتمع المحلي والمؤسسات ذات العلاقة.

وثمن دور سلطة جودة البيئة في تعزيز العمل البيئي نحو مواضيع التنوع الحيوي لما تحتويه فلسطين من مناطق ذات قيمة عالية بمكوناته.