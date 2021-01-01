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وزيرة الصحة : تسجيل 12 حالة وفاة و928 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 11 يناير 2021 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة : تسجيل 12 حالة وفاة و928 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الاثنين، تسجيل 12 حالة وفاة و 928 اصابة جديدة بفايروس كورونا في الضفة وغزة.

ولفتت الى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 4 حالات وفاة في الضفة الغربية "دورا (1)، نابلس (1)، رام الله والبيرة (1)، ضواحي القدس (1)"، قطاع غزة 6 وفيات.، وحالتي وفاة في مدينة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: " طوباس (26)، قلقيلية (12)، نابلس (61)، سلفيت (33)، طولكرم (51)، ضواحي القدس (30)، جنين (53)، أريحا والأغوار (7)، الخليل (54)، رام الله والبيرة (95)، بيت لحم (32)"، قطاع غزة (317)، مدينة القدس (157)".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس (28)، قلقيلية (18)، نابلس (165)، سلفيت (28)، طولكرم (76)، جنين (40)، أريحا والأغوار (8)، الخليل (24)، رام الله (113)"، قطاع غزة (541)، مدينة القدس (314).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 95  مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 21 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

#وزيرة الصحة #فيروس كورونا #فلسطين

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