ديوان الموظفين: سيتم تثبيت موظفي العقود خلال ثلاث سنوات

رام الله / سما /

قال مدير عام التخطيط الوظيفي وجداول التشكيلات في ديوان الموظفين العام وائل الريماوي، إنه سيتم معالجة ملف موظفي العقود في الخدمة المدنية بتثبيتهم خلال ثلاث سنوات، وفق ما ذكرت الوكالة الرسمية (وفا).

وأضاف في تصريح للوكالة الرسمية، أنه سيتم تثبيت ثلث العقود للموجودين في الخدمة المدنية كل سنة، على أن يتم الإنتهاء من ملفهم بعد ثلاث سنوات.

وأشار الريماوي للوكالة، إلى أن الوظائف الجديدة التي سيتم الإعلان عنها ستكون جميعها على نظام العقود، وبعد عامين يتم تثبيتها إذا كانت هناك حاجة في الدائرة الحكومية، وأيضا بناء على تقييم أداء الموظف خلال العامين.

وبخصوص موظفي عقود المياومة، أوضح لـ"وفا" أنه سيتم معالجة ملفهم خلال السنوات القادمة، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء سيصادق على نظام العقود الجديد خلال الأسبوعين المقبلين.

يشار إلى أن عدد الموظفين في الخدمة المدنية الذين يعملون على نظام العقود يصل إلى نحو 4 آلاف موظف، بحسب الوكالة الرسمية.