ديوان الموظفين: سيتم تثبيت موظفي العقود خلال 3 سنوات

رام الله / سما /

قال مدير عام التخطيط الوظيفي وجداول التشكيلات في ديوان الموظفين العام وائل الريماوي، إنه سيتم معالجة ملف موظفي العقود في الخدمة المدنية بتثبيتهم خلال ثلاث سنوات.

وأضاف في تصريح للوكالة الرسمية ، أنه سيتم تثبيت ثلث العقود للموجودين في الخدمة المدنية كل سنة، على أن يتم الانتهاء من ملفهم بعد ثلاث سنوات.

وأشار الريماوي إلى أن الوظائف الجديدة التي سيتم الإعلان عنها ستكون جميعها على نظام العقود، وبعد عامين يتم تثبيتها إذا كانت هناك حاجة في الدائرة الحكومية، وأيضا بناء على تقييم أداء الموظف خلال العامين.

وبخصوص موظفي عقود المياومة، أوضح أنه سيتم معالجة ملفهم خلال السنوات القادمة.

ولفت الريماوي، إلى أن مجلس الوزراء سيصادق على نظام العقود الجديد خلال الاسبوعين المقبلين.

يشار إلى أن عدد الموظفين في الخدمة المدينة الذين يعملون على نظام العقود يبلغ نحو 4 آلاف موظف.