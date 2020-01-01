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كبار النقاد في أمريكا يختارون فيلم "نوماندلاند" كأفضل فيلم لعام 2020

الإثنين 11 يناير 2021 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
كبار النقاد في أمريكا يختارون فيلم "نوماندلاند" كأفضل فيلم لعام 2020



وكالات / سما /

اختار كبار النقاد الأمريكيين فيلم "نوماندلاند" للمخرجة كلوي تشاو كأفضل فيلم لعام .2020

وقد أعلنت الجمعية الوطنية لنقاد الأفلام فوز الفيلم في تغريدة أول أمس السبت.

وكان فيلم " نو مان لاند" قد حاز على جائزة أفضل مخرج وأفضل تصوير سينمائي وأفضل ممثلة للممثلة فرانسيس مكدورماند.

وتدور أحداث الفيلم حول قيام مكدورماند "63 عاما" بجمع متعلقاتها في سيارتها والذهاب لجولة في الغرب الأمريكي، بعد الانهيار الأقتصادي لبلدة صغيرة.

وحاز الممثل ديلروي ليندو "68 عاما" على جائزة أفضل ممثل عن دوره كجندي فيتنامي مخضرم في فيلم " دا فايف بلدز" للمخرج سبايك لي.

#Nomadland #أمريكا #نوماندلاند #فيلم #فرانسيس مكدورماند

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